MEIZU M5 arriva in Italia a 189,99 euro

Meizu M5 è ora disponibile in tutti i migliori negozi di elettronica di consumo e nei telecom specialist. Grazie a Concorde, la proposta del brand asiatico si amplia con uno smartphone interessante, ideale per il pubblico più giovane.

Il Meizu M5 è il primo dispositivo di casa Meizu ad integrare anche la banda 20 (MHz), completando così il supporto di tutte le frequenze.

I punti di forza sono il sensore mTouch che, comodamente posizionato sullo schermo da 5,2”, permette una gestione rapida e intuitiva delle applicazioni e – grazie alla tecnologia Fingerprint – garantisce un accesso sicuro al proprio device.

Il sistema di ottimizzazione del consumo gestito dal sistema operativo Flyme, l’interfaccia semplice e intuitiva proprietaria dell’azienda, assicura una durata incredibile della batteria di 3070mAh in dotazione: ideale per i videogamer e per gli appassionati di musica che potranno ascoltare i loro brani preferiti quasi per tre giorni consecutivi senza preoccuparsi di ricaricare!

Gli amanti della fotografia potranno supportare la loro immaginazione e realizzare scatti perfetti e nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alle prestazioni di una fotocamera posteriore da 13 megapixel dotata di un diaframma da ƒ/2.2 e di autofocus. Per selfie memorabili, si può contare invece su una fotocamera frontale da 5 megapixel.

Con i suoi 3GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 32 GB, questo smartphone fornisce spazio e memoria in abbondanza per qualsiasi necessità, gestite dal processore Octa-core da 64 bit.

Il costo contenuto, il design attraente e colori che non passano inosservati – attualmente disponibili le versioni blue, gold e black – lo rendono sicuramente un “must have” per i giovani, ma le ottime prestazioni del Meizu M5 possono soddisfare anche le esigenze di una clientela più matura.