MOUSE CORTEK MM1 – Un mouse futuristico per gamers esigenti

COSA NE PENSIAMO Un mouse completo, dall'ottima ergonomia che grazie alle diverse colorazioni riesce a soddisfare le esigenze dei gamer. Valutazione – 8.7

I gamers sono una categoria di utenti molto esigenti, non sono nelle funzionalità dei vari dispositivi, ma anche nell’estetica, che per alcuni di loro risulta uno dei punti fondamentali per l’acquisto di un determinato prodotto.

Tra i produttori che meglio rispecchiano le esigenze dei gamer, troviamo Cortek, società italiana nata nell’ottobre 2014 che produce case, alimentatori, mouse, tastiere, cuffie e speakers in fabbriche asiatiche, ma che gestisce tutte le spedizioni ai vari distributori e rivenditori dal proprio magazzino sito in Perugia.

Il mouse al laser Cortek MM1 è uno degli ultimi nati dalla casa italiana, e si caratterizza da una struttura metallica, con 10 tasti programmabili e velocità a 8200 dpi. Ma procediamo con ordine.

Dal design futuristico, il mouse MM1 di Cortek si caratterizza da una struttura interna completamente metallica con illuminazione RGB in 16 milioni di colori e parte esterna in plastica e e gomma che al tatto risulta molto piacevole. Sulla qualità costruttiva, Cortek ha investito molte risorse, proprio per riuscire ad avere un prodotto perfetto ed unico sotto questo punto di vista.

Le sue dimensioni sono 130x80x30 mm e l’ergonomia è ottima, la mano si poggia che è un piacere e tutti i pulsanti sono semplici e immediati da raggiungere. Inoltre anche la rotellina, larga ben 11 mm è rivestita con materiale gommato, cosi da garantirne un utilizzo preciso.

I 10 tasti di cui è dotato il mouse, vantano un “click” di qualità, che ricorda quello delle tastiere presenti sui nuovi macbook.

Cortek MM1 si collega al pc tramite il cavo USB di cui è dotato. Anche il cavo non è stato lasciato al caso, ed infatti troviamo un doppio rivestimento in Nylon anti-groviglio, che risulta essere molto resistente e pratico nell’utilizzo.

A livello di prestazioni, ho riscontrato un’ottima precisione da parte del mouse, grazie alla possibilità di impostare i DPI fino a 8200 con regolazione a quattro livelli.

Grazie al software messo a disposizione da Cortek (scaricabile da qui), possiamo impostare ad il colore della retroilluminazione scegliendo tra ben 16 milioni di colori e personalizzare i 10 tasti sia con comandi standard che con comandi avanzati e con macro. Ad esempio se utilizziamo il mouse per giocare potremmo impostare un tasto per eseguire una combo, oppure possiamo utilizzare dei tasti per gestire la musica o le funzioni di windows.

Cortek MM1 funziona con tutti i pc Windows e viene venduto a poco di 50 euro. I suoi punti di forza sono la precisione e la grande personalizzazione offerta.

Prodotto pensato per i gamers e per chi cerca un prodotto “WOW”.