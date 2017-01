Nasce FordSocialHome: il temporale space per commentare live le puntate di MasterChef

Ford Social Home è il rivoluzionare temporary space, realizzato a Milano per ospitare i fan di MasterChef Italia.

Ford Social Home, nasce con l’obiettivo di coinvolgere ancora di più gli ospiti durante le puntate del noto programma dove aspiranti Chef si sfidano a suon piatti gustosi; infatti fino a 9 marzo 2017, data in cui terminerà il programma, influences, blogger e star si incontreranno per commentare live sui social le puntate di Masterchef.

Ma non solo, anche i fan potranno richiedere un invito per partecipare, registrandosi su www.fordsocialhome.it.

Il padrone della Ford Social Home è Francesco Facchinetti, che ogni giovedì intratterrà gli ospiti e coinvolgerà gli eliminati di Masterchef della puntata pretendete in esilaranti Show Cooking.

E se tutto ciò non bastasse, ogni venerdì il Ford Social Home organizzerà un Meet & Greet con gli eliminati della puntata andata in onda la sera prima, per cui un’occasione in più per conoscere gli aspiranti Chef e commentare con loro le sensazioni vissute all’interno della cucina più famosa d’Italia.

Ci piace definire Ford Social Home un contenitore media per lanciare nuove attività ad hoc, oltre che ad uno show-room virtuale per vivere a 360° il mondo Ford.