NGM SMART 5 in Italia a 169 euro! Caratteristiche e prezzo

La nuova generazione della linea You Color di NGM inizia dal modello SMART 5, uno smartphone Dual SIM in 3 diverse varianti, contraddistinte dalla funzione Fingerprint Reader per rendere più facile, immediato e sicuro l’accesso al dispositivo e a tutte le sue singole applicazioni. Grazie al suo scanner biometrico, lo smartphone riconoscerà immediatamente le impronte digitali senza necessità di ulteriori password, codici o sequenze, consentendo non solo lo sblocco del dispositivo, ma anche l’accesso esclusivo alle varie applicazioni (come Whatsapp o la galleria fotografica). Una soluzione soft e irriproducibile che implica anche una piacevole sensazione estetica, un gesto elegante e strettamente personale.

Il modello SMART 5 di NGM è dotato di un display 5’’ IPS HD Curved Glass, che offre immagini nitide e brillanti. Un efficace processore Quad Core da 1,5 Ghz con Android 6.0 Marshmallow, 3 GB di RAM, 32 GB di ROM (espandibili tramite il supporto di schede SD) costituisce il cuore di NGM SMART 5, dotato inoltre di un modulo 4G LTE, e della funzione di 4G Dinamico, per una navigazione fluida e velocissima. È presente inoltre il supporto USB-OTG, una tecnologia che consente di condividere i dati con memorie esterne (chiavette USB o hard disk), connettere periferiche esterne (mouse e tastiere) e trasferire rapidamente dati da un telefono a un altro. La dotazione video-fotografica è stata decisamente migliorata e include ora una fotocamera posteriore da 16 MP ad alta sensibilità e una frontale da 8 MP, con ottima resa anche in condizioni di scarsa illuminazione. La parte audio è stata riprogettata per ottenere un’equalizzazione di qualità superiore e un ottimo livello di volume, mantenendo il tutto in uno spessore estremamente contenuto di soli 8,5 mm. per uno smartphone a cui non manca davvero nulla.

Sono inoltre previste anche altre due versioni: una con 3 GB di RAM + 16 GB di ROM, e una seconda con 2 GB di RAM + 16 GB di ROM.

NGM SMART 5 della nuova generazione You Color si distingue inoltre per la possibilità di personalizzare la COVER attraverso le immagini, le foto o le creazioni grafiche realizzate o scelte personalmente dall’utente. Una soluzione ulteriore per scatenare la creatività e l’immaginazione e per rendere unico e inimitabile il proprio smartphone.

NGM You Color SMART 5 è in vendita a partire da 169 euro.