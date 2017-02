Nilox annuncia lo skateboard elettrico DOC Skate

L’attesa è finita. Dopo la presentazione in anteprima all’IFA di Berlino, finalmente è disponibile in Italia DOC Skate, lo skateboard elettrico di Nilox (www.nilox.com), brand italiano di tecnologia per lo sport del gruppo Esprinet.

DOC Skate è la novità del momento, dopo che DOC Hoverboard ha raggiunto la posizione di leadership nel segmento delle tavole bilanciate.

Un oggetto unico e divertentissimo, che concentra un design street e una tecnologia super avanzata. Grazie a un giroscopio, un accelerometro e un algoritmo per il loro uso combinato, DOC Skate regala a chi lo prova la sensazione di galleggiare sulla superficie, di “surfare” su un’onda elettrica.

E’ possibile scegliere tra due diverse modalità di utilizzo: con la modalità Slow, indicata per chi è alle prime armi, DOC Skate raggiunge una velocità massima di 6 Km/h in 3 secondi; con la modalità Speed, adatta per chi è più esperto, arriva a una velocità massima di 15 Km/h in 5 secondi. Si ricarica in 2.5 ore e garantisce un’autonomia di 25 Km.

DOC Skate è governato completamente attraverso un piccolo telecomando, che permette di selezionare il senso di marcia (avanti/indietro) e accelerare, muovendo lo Stick di controllo in avanti, oppure frenare, muovendo lo Stick di controllo all’indietro.

Stabile e facile da trasportare grazie alla maniglia integrata nella pedana, DOC SKATE è disponibile in tre varianti colore: legno/blu, legno/nero oppure in versione Plus total black con connettività Bluetooth. Nilox ha creato infatti una nuova app NILOX DOC, compatibile – oltre che con lo Skate – anche con DOC+ OFF ROAD e DOC PRO, per tenere traccia dei percorsi, la velocità ed i luoghi preferiti, e condividere le proprie emozionanti avventure con chi si vuole!

DOC SKATE esce in promozione a un prezzo al pubblico consigliato di 529,95 € e nella versione Bluetooth, DOC SKATE +, a un prezzo al pubblico consigliato di 569,95 €.