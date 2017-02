Nuovo Jabra Talk 2: chiamate ancora più nitide, tecnologia Multiuse e funzione Find My Jabra per non perderlo

Jabra, leader nella produzione di soluzioni audio innovative per le comunicazioni a mani libere, presenta un nuovo auricolare Bluetooth di facile utilizzo: Jabra Talk 2, che rappresenta l’evoluzione di Jabra Talk, uno degli auricolari best seller di Jabra.

Con Jabra Talk 2 la società si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze di coloro che effettuano e ricevono molte chiamate in movimento. Per inciso, proprio una recente ricerca* ha dimostrato che il 65% dei business men necessita di connettività mobile per assolvere al proprio lavoro.

L’auricolare mono, è stato sviluppato utilizzando l’ineguagliabile patrimonio del dipartimento R&S della società all’interno di soluzioni ottimali per le chiamate mobili. Il suo utilizzo permette agli utenti di non perdere più nessuna chiamata.

Voce in HD per una conversazione più chiara

Ogni chiamata effettuata o ricevuta tramite Jabra Talk 2 si diffonde attraverso una eccellente qualità in HD. Un suono chiaro e cristallino, senza interruzioni, che offre una migliore esperienza di conversazione per gli utenti; ovunque e in qualsiasi momento.

L’auricolare beneficia anche di un microfono con tecnologia di riduzione del rumore, che cancella le fastidiose interferenze di fondo. Questo migliora la nitidezza delle chiamate e garantisce che la persona con cui si dialoga senta solo la voce della controparte. Caratteristica che lo rende adatto per le conference call e per le lunghe conversazioni. Inoltre esso è compatibile con qualsiasi dispositivo Bluetooth.

Cuscinetti in gel flessibili per il massimo comfort

Non importa quante volte si effettuano o si ricevono chiamate, Jabra Talk 2, grazie ai suoi morbidi e flessibili cuscinetti in ear gel disponibili in due diverse dimensioni, fornisce una vestibilità sicura e confortevole per un utilizzo quotidiano. Oltre al comfort, la speciale e sicura vestibilità permette una migliore qualità del suono e in generale dello svolgimento della conversazione.

Una batteria della durata di 9 ore permette di parlare per tutto il giorno

Jabra Talk 2 può tranquillamente essere utilizzato per l’intera giornata, sia in macchina che in una situazione generica di movimento. Le sue capacità di batteria permettono fino a 9 ore di conversazione/fruizione musica con una singola carica (fino a 9 giorni in modalità standby). In più, l’opzione smartdella guida vocale consente di avvisare quando è il momento di ricaricarlo.

Design intuitivo

Jabra Talk 2 è facile da utilizzare grazie al controllo a scorrimento ON/OFF, a un LED apposito per la batteria che informa di quando è necessario ricaricare la batteria e a un LED Bluetooth che conferma la connessione.

Inoltre, il ricevitore regola automaticamente il volume per l’adattamento all’ambiente circostante e consente di eseguire lo streaming multimediale in modalità wireless.

Tecnologia Multiuse

La tecnologia Multiuse di Jabra Talk 2 permette inoltre una facile connessione a più dispositivi contemporaneamente. Quando uno di essi suona, Jabra Talk 2 farà affluire automaticamente la chiamata, mentre se una nuova chiamata arriva attraverso un altro telefono, si attiverà un alert con la possibilità per l’utente di accettare la call.

L’App Jabra Assist

È possibile utilizzare Jabra Talk 2 in tutte le sue potenzialità utilizzando l’applicazione per smartphone, Jabra Assist. Disponibile per il download su iOS e Android, l’App viene caricata con caratteristiche supplementari e una guida di installazione che offre istruzioni step-by-step per la procedura di accoppiamento. Consente inoltre di tenere traccia del rimanente tempo di conversazione fornendo un utile indicatore visivo.

Utilizzare l’applicazione significa anche non perdere mai più l’auricolare. Con Find My Jabra ogni volta che l’auricolare viene utilizzato, la sua posizione è “taggata”. Quindi, in caso di smarrimento, è possibile utilizzare la mappa visibile sul proprio smartphone per individuarlo in modo rapido. Si può perfino attivare un suono per rendere la ricerca ancora più facile.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Versione Bluetooth 4.0

HD Voice per conversazioni più chiare

Indossabilità sicura e confortevole, con cuscinetti auricolari in ear gel

Fino a nove ore di durata della batteria e nove giorni di standby

Guida vocale

Accesso a Siri e Google Now

Utilizzo intuitivo con pulsante on/off e simboli specifici batteria/Bluetooth®

Audio stereo wireless (A2DP)

BT Class 2

Guida per l’installazione e le potenzialità di Find My Jabra attraverso Jabra Assist App

Prezzo e disponibilità

Jabra Talk 2 sarà disponibile al prezzo di 29.99 euro da marzo 2017.