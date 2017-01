Nuovo Spot TV per Apple AirPods

“Passeggiando” è il primo spot televisivo per le AirPods. Protagonista del film è il ballerino freestyle Lil’ Buck, mentre ascolta “Down” di Marian Hill usando le sue AirPods in una passeggiata che sconfigge qualsiasi legge di gravità attraverso le strade di Mexico City. Lil’ Buck procede danzando sugli edifici, sul lato di una macchina e a testa in giù sull’insegna di un teatro. Il filmato mostra come ascoltare la tua musica preferita non sia mai stato così magico e libero, grazie alle funzionalità offerte dalle nuove AirPods: capacità wireless, tecnologia che premette di mettere in pausa semplicemente togliendone uno e funzionalità di Siri.

AirPod — Apple reinventa gli auricolari Wireless; €179, http://www.apple.com/it/airpods/

– Gli AirPods eliminano i problemi solitamente legati alle cuffie wireless: basta aprire il coperchio dell’innovativa custodia di ricarica e con un semplice tap sono subito pronti e perfettamente abbinati all’iPhone e all’Apple Watch così come a qualsiasi dispositivo collegato al tuo account iCloud, inclusi iPad e Mac. I giorni in cui si doveva digitare un codice per connettere un accessorio ad un dispositivo via bluetooth sono ormai relegati al passato.

– AirPods offrono fino a 5 ore di ascolto con una sola carica. La custodia progettata su misura consente ulteriori ricariche, per una durata totale di ascolto, all’avanguardia nel settore, pari a oltre 24 ore: gli AirPods saranno sempre carichi e pronti all’uso.

– Gli evoluti sensori rilevano quando l’utente li indossa per ascoltare musica e avviano o mettono in pausa la riproduzione in automatico. Se stai ascoltando la tua musica con gli AirPods e ne togli uno per parlare con qualcuno, la musica che stai ascoltando andrà in pausa in automatico. Se rimetti l’AirPod all’orecchio, la musica riprende a suonare.

– Se vuoi regolare il volume, cambiare canzone, telefonare o magari chiedere indicazioni stradali, basta un doppio tap per attivare Siri. Puoi attivare Siri con un doppio tap sui tuoi AirPods per cambiare canzone, regolare il volume, verificare la carica o qualsiasi altro comando.

aire