La fotocamera LUMIX GH5 realizza immagini ad alta risoluzione estremamente realistiche e dettagliate, con cromie eccezionali. Grazie al nuovo sensore Digital LIVE MOS, la risoluzione passa da 16.05 a 20.3 MP: il 25% in più rispetto a LUMIX GH4, eliminando anche il Low Pass Filter.

Questa fotocamera è inoltre dotata di un nuovo processore di immagini Venus Engine, che migliora in particolare la Natural Texture Expression.

Il generatore di luminanza multi-pixel del motore produce immagini chiare e nitide, basandosi – durante il processo di demosaicizzazione – su un’area di informazioni pixel 9 volte più grande. Con l’elaborazione intelligente dei dettagli, le caratteristiche di ciascun pixel vengono analizzate per stabilire se si trova in un punto neutro o periferico dell’immagine oppure se fa parte di un dettaglio. Dopodiché, il pixel viene elaborato in base alle sue caratteristiche. Il risultato è un’immagine di altissima precisione, naturale, straordinariamente dettagliata e senza colori falsati ai bordi.

Il controllo cromatico tridimensionale rileva non solo il tono e la saturazione, ma anche la luminosità, applicando un controllo ottimale in base al valore di ciascun fattore. In tal modo, i colori dell’immagine risultano intensi, sia nelle parti scure che in quelle luminose.

Il convenzionale processo di riduzione del rumore Multi Process NR è stato potenziato e trasformato in High Precision Multi Process NR, quattro volte più preciso nell’individuazione del rumore rispetto al modello precedente e in grado di conservare i dettagli anche al termine dell’operazione. Ciò consente di scattare foto con sensibilità ISO fino a 25600.

La nuova LUMIX GH5 incorpora lo stabilizzatore d’immagine Dual I.S. 2 a 5 assi, che elimina efficacemente il mosso nelle foto e nei video (anche in 4K). Coniugando uno stabilizzatore ottico O.I.S. a due assi ed uno stabilizzatore integrato nel corpo macchina B.I.S. a cinque assi, la fotocamera compensa i movimenti più ampi, solitamente non controllabili. Il sensore giroscopico ad alta precisione della fotocamera LUMIX GH5 controlla la compensazione O.I.S. e B.I.S., esaminando la lunghezza focale e le condizioni di scatto e consentendo l’utilizzo di una velocità di otturazione più bassa (fino a 5 stop). Tutto ciò contribuisce a migliorare notevolmente non solo gli scatti effettuati con grandangolo e teleobiettivo, ma anche quelli ottenuti in condizioni non ottimali (ad esempio di notte oppure impugnando la macchina con una mano sola).

Grazie al nuovo sensore Digital Live MOS, la velocità di lettura del segnale è stata aumentata fino a 1,7 volte, mentre il nuovo Venus Engine elabora i segnali a una velocità fino a 1,3 volte più elevata. Questa sinergia genera, per la prima volta in una fotocamera DSLM, una registrazione video fluida ad alta definizione in 4K a 60p/50p. Con GH5 è inoltre possibile realizzare una registrazione video interna con campionamento 4:2:2 a 10 bit, come quello utilizzato comunemente nella produzione cinematografica, per una riproduzione dei colori ancora più fedele .

Il sensore MOS ad alta sensibilità e il Venus Engine eliminano efficacemente la distorsione da rolling shutter, realizzando una lettura ad alta velocità di segnali digitali completi. Ciò assicura una qualità delle immagini eccezionalmente elevata per ciascun frame. Inoltre, la lunghezza focale della registrazione video rimane uguale a quella dello scatto fotografico (nessun cropping).

Gli utenti sono liberi di scegliere tra i formati MOV, MP4, AVCHD Progressive e AVCHD e tra vari frame rate, senza limitazioni dei tempi di registrazione, né per i video in FHD né per quelli in 4K. Gli utenti professionisti, operativi a livello globale, possono impostare la frequenza di sistema su 59,94 Hz (59,94 Hz), 50,00 Hz o 24,00 Hz.

Mentre le opzioni “Cinelike D” e “Cinelike V”, che presentano caratteristiche simili per la produzione di filmati, sono disponibili in Photo Style per la registrazione video, la fotocamera LUMIX GH5 offre anche l’opzione “Like 709” per assicurare la compatibilità con la HDTV. È inoltre disponibile un upgrade software a pagamento per supportare la registrazione video V-LogL.

Per soddisfare esigenze specifiche di utenti professionali, la fotocamera LUMIX GH5 è dotata di Waveform Monitor e Vector Scope. Utilizza inoltre il codice orario a norma SMPTE con i metodi di conteggio Rec Run o Free Run, agevolando la sincronizzazione di più riprese video o sorgenti audio nel flusso di lavoro post produzione. È possibile selezionare i livelli di luminanza tra 64-1023, 64-940 e 0-1023 (10 bit). La modalità Synchro Scan consente di eliminare lo sfarfallio e sono inoltre disponibili le barre cromatiche (standard SMPTE, EBU e ARIB).

La fotocamera LUMIX GH5 utilizza un sistema AF a contrasto con rinnovata tecnologia DFD (Depth from Defocus) che non solo calcola la distanza dal soggetto valutando due immagini con diversi livelli di nitidezza, ma analizza anche la forma, le dimensioni e persino il movimento del soggetto nel loro complesso. Grazie al nuovo Venus Engine, la misurazione della distanza dal soggetto è 6 volte più rapida, mentre la velocità della fattorizzazione planare o di profondità della distanza è stata raddoppiata.

La velocità del sistema di azionamento del sensore durante la messa a fuoco automatica è stata aumentata a 480 fps, il doppio rispetto a quella del modello GH4. Pertanto, LUMIX GH5 offre una messa a fuoco automatica ultrarapida di circa 0,05 sec. e una ripresa continua a 12 fps (AFS) e 9 fps (AFC), con un otturatore meccanico a risoluzione completa. Un’attenta analisi dei singoli frame evidenzia una precisione di rilevazione fino al 200% più elevata, con minimo errore di rilevazione dei movimenti, assicurando una migliore tolleranza di tracciamento con soggetti in movimento.

Le aree di messa a fuoco sono state portate da 49 a 225. A seconda della composizione, gli utenti possono creare un gruppo di aree da mettere a fuoco e controllarle con facilità attraverso un nuovo joystick posto in prossimità del pollice, senza allontanare lo sguardo dal soggetto. Questo è possibile anche quando si utilizza il mirino LVF (Live View Finder) o si toglie il dito dal pulsante dell’otturatore.

La funzione Post Focus permette di selezionare il punto di messa a fuoco anche dopo aver scattato. La funzione è particolarmente utile nelle situazioni che richiedono una messa a fuoco molto specifica, come gli scatti macro.

La fotocamera è anche dotata di funzione Focus Stacking, in grado di facilitare gli scatti macro, dove la messa a fuoco può essere più difficoltosa: si possono ottenere più immagini dello stesso frame, con diversi punti di messa a fuoco, per poi combinarli in un’unica immagine applicando la sfocatura desiderata.

La nuova funzione 6K PHOTO della LUMIX GH5 consente di immortalare attimi fuggenti a 30 fps, estraendo il frame migliore dal file burst in 6K (con aspetto 3:2 o 4:3) e salvandolo come fotografia in alta risoluzione da circa 18 MP. Anche la funzione 4K PHOTO è stata potenziata e consente un’acquisizione ad alta velocità di 60 fps con risoluzione di circa 8 megapixel. Nella funzione 6K/4K PHOTO, è possibile scegliere fra tre diverse modalità in base alla situazione: 6K/4K Burst, 6K/4K Burst (Start/Stop) e 6K/4K Pre-burst.

Compensando le informazioni di segnale tra i frame, Venus Engine consente la rifinitura post-registrazione delle immagini per correggere la distorsione e ridurre il rumore durante la riproduzione o l’estrapolazione delle immagini dal file burst 6K/4K. Si ottiene quindi un netto miglioramento della qualità delle immagini riprese con funzione 6K/4K PHOTO a velocità di otturazione elevata e ad alta sensibilità così come delle immagini riprese in panning.

Per affrontare le più intense sollecitazioni sul campo, il telaio anteriore/posteriore della fotocamera LUMIX GH5 è in lega di magnesio pressofuso. La robustezza e la tenuta di ciascun giunto, selettore e pulsante, rendono la fotocamera resistente non solo alla polvere e all’acqua, ma anche alle temperature più rigide, fino a -10 °C.

LUMIX GH5 dispone di doppio slot per scheda SD, compatibile con UHS-II ad alta velocità e alta capacità, dotazione presente per la prima volta nelle fotocamere digitali LUMIX. Gli utenti possono scegliere il metodo di registrazione che preferiscono: Relay Rec, Backup Rec o Allocation Rec.

Questa nuova fotocamera dispone di un mirino LVF (Live View Finder) di grandi dimensioni, con un rapporto di ingrandimento eccezionale pari a circa 1,52/0,76 (35 mm equiv). Il display OLED ad alta precisione e alta velocità presenta un’elevata risoluzione (3.680.000 punti) e campo visivo del 100%. Con un sistema di controllo touch di tipo statico, il monitor posteriore Free-Angle da 3,2 pollici con aspetto 3:2 ed elevata risoluzione (1.620.000 punti) fornisce un campo visivo pari a circa il 100%.

L’otturatore ha una durata di circa 200.000 scatti.

Lumix GH5 sarà commercializzata nel mercato Italiano nelle versioni GH5 (solo corpo), GH5L (corpo macchina + nuovo H-ES12060) e GH5M (corpo macchina + H-FS12060) a partire dal mese di Aprile.