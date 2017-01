Prey arriverà il 5 Maggio – ecco il nuovo trailer

Oggi, Bethesda Softworks®, società del gruppo ZeniMax Media, ha annunciato che Prey sarà pubblicato in tutto il mondo venerdì 5 maggio 2017 per Xbox One, PlayStation® 4 e PC. Prey è l’atteso gioco d’azione fantascientifico in soggettiva di Arkane® Studios, i creatori dell’acclamata serie Dishonored, che comprende il Gioco dell’Anno del 2012 e l’acclamato seguito, Dishonored 2

Dopo esservi risvegliati a bordo di Talos I, un’immensa stazione spaziale in orbita intorno alla Luna nell’anno 2032, vi ritroverete nei panni della cavia principale di un esperimento destinato a cambiare per sempre l’umanità. Ma qualcosa è andato terribilmente storto: la stazione spaziale è stata invasa da alieni ostili che hanno iniziato a darvi la caccia. Mentre vi addentrerete negli oscuri segreti di Talos I e del vostro stesso passato, dovrete sopravvivere usando gli strumenti trovati nella stazione, la vostra intelligenza, le armi e incredibili abilità per sconfiggere a ogni costo la minaccia degli alieni Typhon.

Prenotando Prey riceverete l’esclusivo Pacchetto Fucile Cosmonauta. Il bonus di prenotazione consiste nel fucile a pompa della famiglia Yu, il Margrave, e in alcuni strumenti studiati per sopravvivere a bordo di Talos I: tre neuromod utilizzabili per acquisire nuove abilità, due kit medici, un progetto di assemblaggio per creare munizioni per fucile a pompa, un set iniziale per creare strumenti e armi, e un potenziamento unico per aiutarvi a risparmiare preziose risorse.