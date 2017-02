PREZZO BOMBA: Xiaomi Redmi 4 Pro a soli € 151,08 su GearBest

Xiaomi è uno dei brand cinesi di maggior successo non solo in Cina ma anche in Europa e in Italia, grazie a device potenti dal prezzo competitivo, e se gli aggiungiamo gli sconti esclusivi offerti da GearBest, questi prodotti diventano oggetti appetibili e irresistibili.

In particolare il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 4 Pro, può essere acquistato all’incredibile prezzo di € 151,08 utilizzando il nostro codice sconto presente a fine articolo.

Xiaomi Redmi 4 Pro è uno smartphone da 5 pollici con risoluzione Full HD e densità di pixel pari a 441 PPI, con un ottimo angolo di visione e colori nitidi e dettagliati.

Al suo interno trova spazio il processore Octa-Core Snapdragon 625 da 2.0 Ghz con ben 3 GB di Ram e memoria interna da 32 GB espandibile tramite micro-sd.

Il device è dotato di due fotocamere: una frontale da 5 megapixel e una principale da 13 megapixel con flash led. Ovviamente si tratta di un device Dual Sim Dual Stand-by (le due sim possono funzionare contemporaneamente) e non manca la tecnologia LTE, il GPS, il lettore d’impronte e il Bluetooth 4.2 e i sensori di luminosità e prossimità.

La batteria ha una capacità di ben 4100 mAh, che attraverso un utilizzo pacato vi permetterà di raggiungere i due giorni di autonomia, mentre la rom inserita al suo interno è la MIUI International Edition.

