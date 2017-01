Resident Evil 7 – disponibile da oggi

Torna Resident Evil, la pluri-premiata saga di videogiochi survival horror che, dal 1996 a oggi, ha venduto oltre 70 milioni di copie nel mondo, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di massa da cui è derivata ogni sorta di spin off: fumetti, libri e una fortunata serie di blockbuster hollywoodiani. Oggi la saga si arricchisce di un nuovo attesissimo capitolo che aggiunge nuovo spessore artistico ai videogame di genere horror.

Per celebrare il ventennale della serie che ha dato origine al filone dei survival horror nei videogiochi, il 24 gennaio arriva nei negozi Resident Evil 7 biohazard per PlayStation 4 con piena compatibilità con PlayStation®VR (la realtà virtuale di PlayStation), Xbox One e PC, pubblicato da Capcom e distribuito in Italia da Halifax (divisione del Gruppo Digital Bros).

Quest’ultimo episodio è ambientato all’interno di una sinistra abitazione coloniale dell’America rurale, e segue, sulla linea temporale, i drammatici eventi di Resident Evil 6. Il nuovo capitolo coniuga perfettamente tutti gli elementi più caratteristici e distintivi di Resident Evil, come l’esplorazione, gli enigmi, le atmosfere cupe e inquietanti che ne hanno decretato il successo, con un rinnovato gameplay che assicura al gioco un livello di profondità mai raggiunto prima.

Resident Evil “torna a casa”, dunque, ma questo ritorno alle origini si arricchisce di alcuni significativi cambiamenti che sono in grado di rendere l’esperienza di gioco ancora più appagante.

I giocatori, in Resident Evil 7 biohazard, abbandoneranno la visuale in terza persona per vivere le emozioni del gioco in prima persona. L’introduzione, per la prima volta nella storia della serie, di questa importante novità a livello di gameplay, unita alla grafica foto-realistica offerta dal nuovo motore grafico del gioco, assicura agli utenti un nuovo livello di coinvolgimento artistico.

Pur non essendo stato concepito esclusivamente per la realtà virtuale, con Resident Evil 7 biohazard inizia una nuova era per il genere horror. Resident Evil 7 biohazard è di fatto il primo titolo che potrà essere giocato completamente con PlayStation VR, il visore per la realtà virtuale di PlayStation, offrendo ai tantissimi fan della serie un grado di immersione totale.

Incredibilmente realistico, Resident Evil 7 biohazard, l’attesissimo videogioco di Capcom, farà sobbalzare i giocatori dalla paura!

Caratteristiche del gioco:

• Una nuova era dell’horror – Il nuovo capitolo della famosa serie Resident Evil rivoluziona il genere ‘’Survival Horror’’ sulle console di nuova generazione, PC Windows e PlayStation VR.

• Ritorno alle radici della serie – Resident Evil 7 Biohazard riprende gli elementi che hanno reso celebre la serie: l’esplorazione, gli enigmi e l’atmosfera realistica e inquietante accompagnano ora un gameplay evoluto portando l’esperienza di gioco “survival horror” a un livello superiore.

• Horror coinvolgente e viscerale – il grande cambiamento della serie che utilizza per la prima volta la visuale in prima persona, porta il giocatore a vivere le sue emozioni più intensamente. La compatibilità PSVR (la realtà virtuale Playstation) dà una dimensione ulteriore all’esperienza di gioco.

• Costruito da zero sul motore RE – il nuovo potentissimo Resident Evil Engine, sviluppato con le più moderne tecnologie audio e video, offre un’esperienza di gioco inquietante e realistica per un livello di immersività senza precedenti.