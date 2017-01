Samsung annuncia l’arrivo degli ultimi smartphone della serie Galaxy A. I nuovi device sono disponibili in due varianti – Galaxy A5 da 5.2 pollici e Galaxy A3 da 4.7 pollici.

La nuova serie Galaxy A è il giusto connubio tra un design moderno e ricercato, una fotocamera di ultima generazione e specifiche tecniche avanzate in grado di accompagnare le persone in ogni momento della loro quotidianità.

Galaxy A è stato studiato per essere il compagno ideale per chi ha uno stile di vita moderno e dinamico, e concepisce la tecnologia come il modo più efficace e veloce di stare connesso tra le persone e il mondo esterno.

La nuova serie Galaxy A è realizzata in metallo e vetro posteriore 3D che riprende il design degli smartphone top di gamma Samsung. Dotati di una fotocamera avanzata da 16 megapixel e di un tasto Home centrale, i Galaxy A sono unici, pratici e comodi da usare.

Grazie ai miglioramenti della fotocamera, anteriore e posteriore, catturare i ricordi più belli non è mai stato cosi facile; infatti la tecnologia avanzata di Galaxy A offre un autofocus ancora più preciso e accurato, rendendo le foto naturali e chiare, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Da oggi fare selfie è ancora più semplice e immediato: toccando un punto qualsiasi dello schermo si potranno scattare selfie ad alta risoluzione e utilizzando il display anteriore come flash sarà possibile catturare immagini luminose in ogni situazione.

La fotocamera del Galaxy A offre anche una “User Experience” semplificata, consentendo ai consumatori di cambiare rapidamente le modalità dei filtri istantanei, per aggiungere sempre nuovi effetti alle fotografie. Gli utenti possono anche utilizzare le modalità specifiche, come la modalità “Food Mode” per ottimizzare e migliorare il colore e il contrasto degli scatti selezionati.

La serie Galaxy A è stata progettata per essere al passo con le necessità della vita quotidiana dei consumatori, infatti, per la prima volta, la serie Galaxy A ha la certificazione IP68, quindi è resistente ad acqua e polvere (profondità 1,5m per un massimo di 30 minuti), una caratteristica che aumenta l’utilità dei dispositivi senza comprometterne il design. Questo permette alle persone di portare il proprio smartphone sempre con sé anche in situazioni non del tutto ottimali, come sotto la pioggia o in spiaggia.

Il nuovo Galaxy A è la tecnologia che si adatta perfettamente ad ogni stile di vita: semplice e intelligente. Grazie alla funzione “Always on display” offre un’esperienza semplificata “zero touch”, che elimina qualsiasi preoccupazione e consente agli utenti di controllare le notifiche risparmiando tempo.

Anche la durata della batteria è stata potenziata garantendo la libertà di utilizzare il proprio Galaxy A senza pensieri, rimanendo sempre connessi. Inoltre è dotato della ricarica rapida, per ricaricare il proprio smartphone in pochi minuti.

La memoria espandibile fino a 256GB tramite slot microSD consente agli utenti di fotografare e salvare più contenuti senza preoccupazioni legate allo spazio, inoltre grazie ai 15GB di Samsung Cloud il back up delle immagini è ancora più semplice. Senza dover mai rinunciare alla sicurezza dei propri dati, le informazioni degli utenti saranno sempre al sicuro con l’avanzato ed efficace sistema “Area Personale” una cartella privata che supporta l’autenticazione biometrica.

Il nuovo Galaxy A è inoltre dotato di una porta USB Type-C per una facile connettività.

Galaxy A5 e Galaxy A3 sono disponibili in 4 colori ricercati: Black Onyx, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud.

SAMSUNG GALAXY A5 2017 – CARATTERISTICHE

Galaxy A5 2017 Rete 4G/ LTE Cat.6 Display 5.2” FHD Super AMOLED AP 1.9GHz Octa Core Sistema operativo Android 6.0.16 (Marshmallow) Camera Frontale & posteriore: 16MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Servizi Samsung KNOX, S-Voice Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC, eSE) Sensori Accelerometro di prossimità, Geomagnetico, RGB Light, Hall, Impronta digitale, Barometro Codice IP IP68, Resistente ad acqua e polvere Memoria 3GB RAM + 32GB di memoria interna + Micro SD fino a 256 GB Dimensioni 146.1 x 71.4 x 7.9mm Batteria 3,000mAh, Ricarica veloce

SAMSUNG GALAXY A3 2017 – RECENSIONE