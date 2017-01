Sisal FantaMister – ecco la nostra prova

Negli ultimi anni l’online gaming si è evoluto moltissimo, e tra i Concessionari dello Stato più importanti troviamo Sisal, che oltre 70 anni offre giochi online in tutta sicurezza rispettando gli standard dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS).

Tra le ultima novità di Sisal Matchpoint, FantaMister è quello più interessante: un incredibile gioco di abilità in stile fantacalcio, dove bisogna competere con altri giocatori online in tornei, dove dovrete mettere in campo la vostra formazione ideale, senza sforare però il vostro budget massimo.

Per accedere a FantaMister è sufficiente collegarsi al sito Sisal, e dopo aver effettuato la registrazione, basta accedere alla sezione FantaMister e iniziare a giocare.

La schermata che ci si trova davanti è davvero semplice e ben strutturata, infatti potremo scegliere tra moltissime competizioni e tornei misti. Il giocatore potrà inoltre filtrare le competizioni per tipo di campionato o costo d’iscrizione, o ancora numero di sfidanti, premi e data di inizio.

Inoltre prima di accedere ad una competizione, potremo consultare le informazioni generali come ad esempio il numero di partite e il numero di giocatori.

Una volta selezionata la competizione a cui partecipare, dovremo scegliere i nostri 11 giocatori e scegliere un modulo e mettere in campo la squadra. Nulla di più semplice.

Al termine della competizione, basterà accedere alla schermata dedicata per visionare il punteggio di ogni giocatore e consultare la classifica generale. Al termine della competizione, poi, potremo scoprire se abbiamo vinto e vedere direttamente accreditato sul nostro conto l’eventuale vincita.

Il grande vantaggio di FantaMister è che i tornei solitamente durano un solo turno di campionato, e ogni volta che ci si iscrive ad un torneo può dettare una formazione diversa, senza essere vincolato dalle scelte fatte in fase di pre-campionato.

I voti dei giocatori non vengono presi dalle testate giornalistiche, come avviene per il fantacalcio, ma viene utilizzato un algoritmo statico che rispecchia le performance dei giocatori in campo.

FantaMister di Sisal Matchpoint è un gioco online divertente e sicuro, che vi farà diventare degli allenatori virtuali. Sarete in grado di scalare le classifiche e vincere il checkpoint messo in palio?