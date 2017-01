Sony annuncia le nuove cuffie e gli speaker wireless EXTRA BASS

La linea EXTRA BASS di Sony segna il tempo con bassi vibranti e un beat degno delle discoteche più in voga. I quattro nuovi speaker wireless, disponibili in altrettanti formati e varie opzioni cromatiche, si avvalgono dell’esclusiva tecnologia EXTRA BASS per scaldare l’atmosfera con sonorità intense, bassi tonanti e particolari effetti luminosi.

In casa o all’aria aperta, nulla fermerà le nuove generazioni di speaker di Sony, che possono contare su una batteria con una durata di ben 24 ore. E a rendere ancora più cool e indimenticabile la serata ci pensano le folgoranti luci che pulsano a ritmo di musica, gli effetti DJ per un tocco più personale e la comoda resistenza all’acqua. Per fare le cose in grande e non lasciare scoperto nessun angolo della sala, è possibile creare una rete di 10 speaker con la funzione Wireless Party Chain oppure collegare due unità dello stesso modello senza bisogno di cavi con la funzione Speaker Add, diffondendo uno spettacolare audio stereo.

Chi, invece, ha voglia di un party più intimo, con le nuove cuffie wireless EXTRA BASS potrà godere di bassi egualmente profondi e senza l’ingombro di fastidiosi cavi.

Grandi effetti luminosi in un formato compatto: per la nuova linea di speaker wireless EXTRA BASS, gli ingegneri di Sony si sono sbizzarriti con un mix di effetti che pulsa in sync con la musica, facendo rivivere un vero e proprio concerto anche a casa. Il modello SRS-XB40 crea un’atmosfera da club con l’illuminazione dei coni, una luce stroboscopica e il profilo a LED cangiante, che passa dal bianco ai toni dell’arcobaleno. Anche il modello SRS-XB30 presenta lo stesso profilo iridato e luci stroboscopiche, mentre l’illuminazione dello speaker XB20 è unica e abbinata al colore della cassa.

Con le sue 24 ore di autonomia per scatenarsi senza sosta, il modello SRS-XB40 è il più completo del quartetto in termini di audio, dimensioni e funzioni. SRS-XB30 racchiude in un formato più compatto una batteria con la medesima durata ed è l’ideale da portare alle feste in casa o per improvvisare festival privati memorabili. In più, gli speaker senza fili EXTRA BASS non riservano mai brutte sorprese: un segnale vocale avvisa prontamente non appena il livello della batteria è al minimo.

Pur essendo più piccolo dei fratelli maggiori, il modello SRS-XB20 non ha nulla da invidiare in fatto di solidità e impermeabilità; il livello di protezione IPX5, comune a tutti i nuovi speaker, indica che non teme nemmeno la pioggia e gli spruzzi a bordo piscina.

Infine, l‘SRS-XB10, piccolo ma performante, riscrive completamente il concetto di musica “in movimento”. Il design compatto è provvisto di una cinghia in silicone regolabile, che si trasforma in un pratico supporto per direzionare correttamente il suono: in modalità verticale, l’audio omnidirezionale si diffonde in tutta la stanza; in modalità orizzontale, la musica punta dritta agli ascoltatori.

Fissando la cinghia in silicone del modello XB10, ad esempio, al manubrio della bici durante i giri in città, all’interno della tenda in campeggio o a uno zaino, la potenza di EXTRA BASS sarà sempre a portata di “orecchio”.

Per vivere la potenza dei bassi in intimità, Sony ha pensato a due paia di cuffie che condividono con gli speaker lo stesso design wireless e la tecnologia EXTRA BASS. Le nuove MDR-XB950N1 e MDR-XB950B1 supportano lo streaming in Bluetooth e la tecnologia di connettività Near Field Communications (NFC) per un collegamento immediato e senza bisogno di cavi.

In più, il modello XB950N1 integra la tecnologia di eliminazione del rumore NC (Noise Cancelling) per mettere in risalto solo quello che conta davvero: note e bassi tonanti.

Da primavera sarà inoltre disponibile una nuova funzione per personalizzare la musica trasmessa dalle cuffie: l’app mobile “Sony | Headphones Connect” permetterà di completare l’esperienza d’ascolto scegliendo tra un’ampia gamma di ambienti EXTRA BASS – arena, discoteca, sala concerti, palco – e di gestire la funzione Bass Boost. In questo modo, il volume e la profondità dei bassi saranno sempre in linea con le preferenze dell’ascoltatore.

Queste cuffie hanno il potere di prolungare il party personale ovunque voi siate fino a 22 ore con XB950N1 e 18 ore con XB950B1, a batteria completamente carica.

Infine, la connettività Bluetooth è utile anche per effettuare chiamate in vivavoce: dopo aver sincronizzato le cuffie con lo smartphone, basta premere un pulsante sul padiglione per accettare o interrompere le chiamate. La riproduzione delle tracce ricomincerà in automatico al termine della telefonata.