COSA NE PENSIAMO Auricolari realizzati con materiali di qualità come l'alluminio, che oltre ad essere leggerissimi, offrono una qualità sonora sopra la media. Non solo bassi super, ma anche audio dinamico dal suono potente. Valutazione – 8.5

In questa nuova recensione analizzeremo gli auricolari di Sony MDR-XB70AP della serie EXTRA BASS, pensati per chi cerca un dispositivo dai bassi super potenti.

La confezione di vendita, è una semplice scatoletta di cartone, al cui interno troviamo gli auricolari, tre paia di gommini in silicone aggiuntivi di diverse misure (totale 4 paia di gommini misure XS, S, M, L), un pratico sacchetto per il trasporto e un manualetto d’istruzioni in diverse lingue.

Gli auricolari sono leggerissimi, e vantano un design molto compatto ed elegante, grazie ai driver in alluminio da 12 mm. Il cavo, lungo circa 1,2 metri è realizzato con materiali anti-groviglio, perfetto per avere gli auricolari sempre pronti ad ogni utilizzo e non perdere tempo prezioso da dedicare alla musica.

A circa metà filo è presente un pratico telecomando con microfono integrato che permette di rispondere alle chiamate, oltre a gestire la musica senza dover utilizzare lo smartphone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DRIVER : 12 mm di tipo dinamico

SENSIBILITA’: 112 dB/mW

RISPOSTA IN FREQUENZA (HZ): 4 Hz-24.000 Hz

CAPACITÀ: 100 mW (IEC)

Grazie alla tecnologia Powered Bass Duct++, gli auricolari di Sony offrono un suono dai bassi super profondi e ultrarossi potenziati, unici nel loro genere, perché di solito un effetto del genere si riesce ad ottenere solo con le classiche cuffie con i padiglioni auricolari “imponenti”. Ma non solo, grazie alla qualità costruttiva elevata, si riesce ad avere un suono potente e dinamico, ma soprattutto, senza distorsioni anche ai volumi più alti.

La qualità del microfono è molto buona, e durante le chiamate non solo sentiamo in maniera nitida, ma anche chi è dall’altra parte riceve la nostra voce con un’ottima qualità.

Gli auricolari MDR-XB70AP di Sony offrono un’elevata compatibilità con tutti i device, indipendente dal sistema operativo e con tutti i computer presenti sul mercato.

Perfette quindi per coloro che amano ascoltare la musica con un importante impronta da parte dei bassi, senza rinunciare alla praticità degli auricolari e alla possibilità di gestire anche le chiamate!

Gli auricolari Sony MDR-XB70AP sono venduti a circa 60 euro, prezzo non elevato se paragonato alla qualità offerta. Prodotto consigliato.