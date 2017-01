SPARCO GAMING – IL VIRTUALE SEMPRE PIU’ REALE

Un mondo virtuale sempre più reale. È da questo concetto che SPARCO, brand leader nella ricerca e nello sviluppo, ha preso spunto e ha studiato una linea di prodotti che rendesse l’esperienza della “simulazione” e del gaming sempre più vicina alla realtà. Un campo da non sottovalutare visto che, sempre più spesso, la ricerca della prestazione in pista parte proprio davanti ad un monitor. Ma non solo, perché il brand di Volpiano ha trasferito la sua esperienza nello studio delle forme e dei materiali e l’ha portata in quelle che sono le sedute per il gaming, dove i giocatori devono trovare il massimo del comfort e della traspirabilità per via delle lunghe sessioni di gioco.

Nasce così una collezione rivolta sia ai gamer più “casual”, sino all’utente che cerca prestazioni elevate, come ad esempio gli atleti dell’eSport; una disciplina che anno dopo anno vede crescere sempre più il proprio pubblico e giocatori, contando oltre 134 milioni di spettatori e con le stime che danno una crescita costante nei prossimi cinque anni del 30%.

SPARCO ha concepito tre modelli di sedute gaming:

GRIP: modello entry-level, permette all’utente di regolare la posizione di seduta in altezza ed inclinazione, mentre lo schienale offre oltre alla possibilità di reclinazione anche quella di regolazione lombare micrometrica. Il prodotto è sellato con la stessa pelle sintetica utilizzata per i prodotti automotive after-market garantendo resistenza all’usura, lavabilità con panno umido e durata della consistenza superficiale.

STINT: è dedicata ad un gamer più esigente che, oltre agli aspetti funzionali e di movimentazione, stringe l’occhio alle prestazioni. La sedia STINT è, infatti, equipaggiata con l’innovativo sistema COLDFLOW, sviluppato in SPARCO®: questo sistema vede accoppiarsi, sia nel cuscino che nella parte centrale dello schienale, un tessuto microforato ed un cuscino composto da fili di natura epossidica. Il sistema COLDFLOW, inoltre, vede migliorare i flussi sanguigni se confrontato con le sellature tradizionali.

COMP: è il modello “Luxury” della gamma SPARCO®. Questo prodotto è stato concepito nelle due varianti C e V, la prima, top di gamma tra le sedute da gioco, è dotata di uno schienale composto dallo stesso materiale composito in fibra di carbonio utilizzato sulle Supercar allestite da SPARCO®; la versione V, invece, è equipaggiata con uno schienale in vetroresina verniciato in nero opaco. Entrambe le sedie sono derivate nel design e nel comfort dal sedile SPX di SPARCO.

SPARCO ha avviato, anche, una collaborazione con Codemasters, assieme alla quale verrà prodotta una poltrona personalizzata DiRT Rally.