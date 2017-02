SPEEDLINK amplia ulteriormente la propria gamma di mouse ergonomici con il nuovo OBSIDIA

Non c’è persona che non stia trascorrendo una quantità sempre maggiore della propria vita professionale e personale davanti al PC. Tempi così lunghi al computer, però, possono provocare l’affaticamento del polso e dolorose irritazioni ai tendini e in questi casi non è raro che sia stato proprio l’hardware a giocare un ruolo sbagliato.

SPEEDLINK realizza da anni prodotti ergonomici, tra cui il mouse verticale MANEJO1 e DESCANO2, che favoriscono la corretta postura delle braccia impedendo così l’insorgenza di disturbi e il possibile rischio di lesioni. I mouse verticali non sono però adatti a tutti gli utenti ed è proprio per questo che l’Azienda ha deciso di introdurre in gamma il nuovo mouse ergonomico OBSIDIA.

OBSIDIA dispone di una superficie di appoggio sufficientemente ampia per sostenere tutta la mano, mentre l’incavo per il pollice offre la possibilità di una presa supplementare. La sua speciale forma offre a chi utilizza la mano destra il massimo comfort, anche dopo un utilizzo prolungato, e non provoca la minima sensazioni di stanchezza.

Immediatamente pronto all’uso, grazie alla funzionalità plug & play, il nuovo mouse OBSIDIA sarà disponibile nel nostro paese online e dai migliori rivenditori dal prossimo 20 di Febbraio al prezzo consigliato al pubblico di 29.99 € IVA inclusa.

Caratteristiche tecniche

– Mouse USB a 5 tasti

– Design ergonomico per mano destra

– Incavo del pollice per un maggiore comfort

– Sensore ottico con precisione variabile da 800 a 3.200 dpi

– dpi switch per la scelta tra quattro impostazioni del sensore

– Superficie gommata per assicurare il massimo comfort e una presa sempre sicura

– Installazione semplice e veloce – nessun driver aggiuntivo necessario

– Lunghezza del cavo: 180 cm

– Dimensioni: 87 × 113 × 44 millimetri (L × P × H)

– Peso: circa 100 g