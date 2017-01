SPEEDLINK annuncia le nuove REGGER Gaming Chair

SPEEDLINK REGGER Gaming Chair, che ha già ottenuto un ottimo successo tra i giocatori nella sua prima versione nera, è oggi disponibile anche in altri nuovi abbinamenti di colore che rendono il suo look ancora più accattivante e perfetto per ogni ambiente. Come già la prima REGGER Gaming Chair, anche i nuovi modelli sono estremamente ergonomici, progettati per le esigenze dei giocatori e completamente regolabili.



In grado di offrire il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe e concitate, REGGER Gaming Chair è ora disponibile in tre nuove versioni nei colori: rosso e nero, giallo e nero, blu e bianco.

Ottimizzata per il gaming, la poltrona di gioco firmata SPEEDLINK può ruotare di 360° per assicurare i più elevati livelli di libertà di movimento e, potendola reclinare fino a una posizione praticamente sdraiata, consente anche di riposare e prendersi una pausa senza muoversi dalla postazione di gioco.

Il supporto lombare e i cuscini per i collo, tutti removibili e regolabili, insieme allo schienale, che offre un comodo appoggio anche per la testa, consentono a REGGER Gaming Chair di adattarsi alle esigenze di ogni giocatore per mantenere la postura più comoda e corretta anche durante le sessioni di gioco più combattute.

REGGER Gaming Chair di SPEEDLINK nelle nuove versioni di colore sarà in vendita da fine Gennaio in Italia con un prezzo al pubblico consigliato di 229,99 Euro IVA inclusa.