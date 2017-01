StarVegas.it – vi presentiamo vero Casinò online autorizzato AAMS

I siti di Casinò Online sono molto di moda tra il pubblico italiano, e tra i più in voga troviamo StarVegas.it.

Perché StarVegas.it? La risposta è semplice: perché è un portale affidabile, e grazie all’autorizzazione AAMS i vostri depositi saranno al sicuro!

Lo scorso 8 Novembre, StarVegas si è rifatto il look, con un logo nuovo e una grafica aggiornata che rendono l’esperienza di gioco più naturale e divertente, in quanto ora è possibile giocare su qualsiasi piattaforma da browser, indipendentemente che si tratti di pc, tablet o smartphon, mentre per i dispositivi apple (iPhone e iPad) è disponibile la nuova e gratuita StarVegas App.

All’interno di StarVegas.it trovare tutte le migliori slot come Novomatic: Book of Ra Deluxe ® o Lucky Lady Deluxe ®, senza dimenticare i giochi più classici come il Poker o il BlackJack.

Tutti i giochi presenti su StarVegas.it sono stati prodotti da Novomatic, nota casa produttrice, che i più esperti conosceranno sicuramente poiché i loro prodotti sono disponibili in tutti i punti giochi Admiral.

Per festeggiare il nuovo look, StarVegas.it offre tutta una serie di promozioni e bonus, sia per nuovi iscritti che per coloro che invece sono già registrati. Entrando più nel dettaglio, ai nuovi utenti saranno garantiti ben 30 euro come Bonus di Registrazione e un bonus del 100% sul primo deposito (fino ad un massimo di 300 euro).

Un’occasione unica per provare StarVegas.it e i suoi originali Casinò, direttamente dal divano di casa con la massima comodità e la massima flessibilità offerta dal nuovo sito web ottimizzato per tutte le piattaforme.