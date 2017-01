The Last Guardian – Recensione

COSA NE PENSIAMO Valutazione – 0.8

Oramai erano in molti a non sperare più sull’uscita del gioco “The Last Guardian” e invece eccolo qui, davanti ai nostri occhi, pronto a deliziarci con tutte le sue novità e stranezze.

Inizialmente pensato per PlayStation 3 e poi ideato per PlayStation 4, The Last Guardian consente al giocatore di vivere una strabiliante avventura che si realizza in terza persona, focalizzandosi sul rapporto speciale che si crea tra il protagonista, ovvero un bambino, e una bestia gigante.

Ovviamente nel corso del gioco in questione il giocatore sarà invitato a indossare i panni del protagonista e vivere così, in terza persone, tutte le avventure che lo attendono. Particolare è la bestia gigante che ci accompagna durante questa avventura: si tratta di una creatura per metà cane e per l’altra metà aquila per via della presenza di ali e zampe simile a quelle del volatile.

Il suo nome è Trico, e seppur posto in secondo piano rispetto al protagonista (non bisogna dimenticare, infatti, che tutte le sue azioni sono guidate dall’intelligenza artificiale) è proprio lui a dominare la scena e a catturare inevitabilmente la nostra attenzione. Altrettanto particolare e unico per il genere trattato è la dolcezza che fa da sfondo all’intera avventura e che è l’ingrediente principale del rapporto che si instaura tra il bambino e la bestia.

Un rapporto unico, meraviglioso e indissolubile, in cui uno non può fare mai a meno dell’altro. Un rapporto di amicizia e fiducia, di abbandono completo all’altro, che dona energia al gioco e, forse, ci può insegnare tanto.

Passo dopo passo, avventura dopo avventura, il giocatore sarà emotivamente coinvolto da The Last Guardian, e questo lo porterà a seguire il gioco con attenzione e con l’ansia di chi vuole sapere cosa succederà di lì a poco a due giovani amici e complici.

Un gioco che incollerà di certo il giocatore allo schermo, sempre più incuriosito dall’avanzare e dal maturare di questa amicizia, narrata con tenerezza da una voce narrante esterna. Ed è forse proprio questo il vero grande motivo del successo del gioco The Last Guardian, soprattutto se si considera l’insufficiente storia sviluppata nel corso del gioco.

Una trama esigua che però può far leva sulle emozioni del giocatore crescendo così di importanza e acquistando un valore inestimabile. Per questo The Last Guardian merita di essere giocato e vissuto pienamente, nonostante i suoi difetti, evidenti non solo nella trama ma anche in settori tecnici. Non possiamo, infatti, esimerci dal far notare comandi a tratti classici e un po’ obsoleti (per saltare va premuto il tasto con il triangolo, una procedura che oramai non si vedeva da anni), così come l’intelligenza artificiale di cui è dotato Trico, che a tratti è perfetta, per poi divenire insufficiente e scarsa in altri momenti del gioco.

Trico, infatti, spesso e volentieri si “perde in un semplice bicchier d’acqua”, rendendo difficili e complicate situazioni che in realtà non lo sono. Per non parlare poi della letezza che invade l’intera azione: The Last Guardian è tutt’altro che un gioco frenetico e adrenalinico, per cui se detestate la lentezza forse questo non è il gioco che fa per voi.

La parola d’ordine qui è attendere, pazientare per vedere cosa succede: poca azione, poche decisioni da prendere in nano secondi, poca adrenalina in circolo. The Last Guardian è il gioco per chi vuole emozionarsi, piangere e patire con i personaggi, al di là di tutto, al di là delle imperfezioni.

The Last Guardian non vuole essere il gioco perfetto, ma vuole regalare le giuste emozioni, quasi fosse un film. E allora, se si considera questo suo nobile obiettivo, tutto è vano, inutile e superfluo. E sarebbe davvero da stupidi continuare a recriminare sulle imperfezioni tecniche, sulla grafica primitiva e le ambientazioni a volte semplicemente abbozzate.

The last Guardian si presenta così ai suoi giocatori, con una veste semplice e imperfetta, chiedendo di non essere giudicato per l’apparenza, ma di essere vissuto, scoperto, e amato per ciò che offre, per la sua anima che mette a nudo senza alcuna paura.

Ci viene chiesto un rapporto di fiducia: se ci abbandoneremo al gioco, così come Trico si abbandona al bambino, di certo non resteremo delusi.

Ed è forse questo il segreto della vita, non solo del gioco. Per cui spogliatevi di ogni pregiudizio e di ogni critica al riguardo e fidatevi completamente di voi e delle vostre emozioni. Esse vi porteranno molto lontano, ve lo assicuro.

Fate il vostro gioco!