Toshiba annuncia la disponibilità del CANVIO for Smartphone, un innovativo dispositivo di storage portatile per effettuare il back up e ricaricare il proprio smartohone Android in un’unica operazione. Si stima, infatti, che solo una minoranza degli utenti di smartphone effettui il back up e solo l’8% in modo regolare (ricerca condotta da AVAST).

CANVIO for Smartphone permette di archiviare i contenuti e ricaricare il telefono collegato in una sola operazione, permettendo di salvare dati personali importanti come foto, video, musica, documenti e contatti.

I back up sono creati in modo automatico ogni volta che si collega lo smartphone senza il bisogno di un intervento dell’utente e dopo l’attivazione di questa funzione nell’intuitiva app Android dedicata.

Oltre alla ricarica e al back up dello smartphone, il CANVIO for Smartphone permette di gestire i dati contenuti nel proprio telefono attraverso l’app. Allo stesso tempo, il dispositivo consente di semplificare il set-up dei nuovi smartphone, permettendo di trasferire semplicemente i dati dal vecchio telefono a quello nuovo in pochi passi.

Per gli utenti PC, il CANVIO for Smartphone può essere inoltre utilizzato come un hard disk esterno tradizionale, archiviando i dati attraverso le interfacce USB Type-A e USB Type-C. Infine, può essere condiviso da numerosi dispositivi, permettendo a più utenti di beneficiare del back up e della condivisione dei dati.

CANVIO for Smartphone si caratterizza per l’elegante design bianco, sottile e circolare, e ha una capacità di storage di 500 GB. Il dispositivo è dotato di adattatore AC, cavo USB 2.0 Micro-B, cavo USB 2.0 Type-C e adattatore USB Micro-B – Type-A.

CANVIO for Smartphone – Caratteristiche tecniche