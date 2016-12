In occasione del Global Sourcing Exhibition di Hong Kong, Tucano ha presentato Sospendo, il nuovo supporto rivoluzionario “a mani libere” per dispositivi mobili. Composto da un braccio flessibile e da un rig brevettato, Sospendo permette di poter interagire con il proprio tablet o smartphone senza doverli tenere in mano.

Una novità assoluta in un’epoca in cui la tecnologia ha assunto un ruolo decisivo, influenzando completamente la nostra vita personale, sociale e lavorativa. Sospendo aggiunge facilità al nostro bisogno di digitalizzazione e di interazione, sostituendosi alle nostre braccia ed alle nostre mani e permettendo di agganciare il tablet o lo smartphone sia orizzontalmente sia verticalmente.

Lo si può utilizzare in casa, al lavoro e in viaggio o come utile alleato nel caso di disabilità più o meno significative.

La flessibilità del tubo e la versatilità di Sospendo, sviluppano all’infinito le possibilità di utilizzo, non ponendo freni alla fantasia.