Arrampicarsi sulla torre più alta, osservare un panorama mozzafiato e poi lanciarsi nel vuoto mentre un’aquila grida nei cieli. I fan di Assassin’s Creed riconosceranno senza dubbio il Balzo della Fede, uno dei momenti più iconici del videogioco che sarà ovviamente riprodotto anche nell’omonimo film, in uscita il 4 gennaio nelle sale italiane. E se questa impresa è davvero troppo pericolosa per essere replicata nella realtà, il mondo è pieno di tante altre esperienze mozzafiato che grazie all’iniziativa “Vinci con Assassin’s Creed” sarà possibile immortalare e condividere ovunque. Il concorso mette in palio la rivoluzionaria Action Cam TomTom Bandit, per tramandare ai posteri le proprie imprese più estreme.

Distribuito da 20th Century Fox il film ispirato alla nota saga di videogiochi vede Michael Fassbender nei panni di Callum Lynch, che sperimenta le avventure del suo antenato Aguillar, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.

Partecipare al concorso è semplicissimo: a partire da oggi, e fino al 15 gennaio, basta collegarsi a www.vinciconassassinscreed.it, compilare il form di registrazione e rispondere correttamente a una domanda sul film, per partecipare all’estrazione finale dei premi in palio: un’Action Cam TomTom Bandit e 10 copie di Assassin’s Creed, il romanzo ufficiale del film, edito da Sperling & Kupfer. I fan non potranno perdere quest’occasione.

TomTom Bandit è l’Action Camera progettata per rendere l’editing e la condivisione di un video semplice e veloce come mai prima d’ora: basta connettere l’Action Camera al proprio smartphone via Wi-Fi, scuotere il telefono, creare il video con i momenti più emozionanti in pochi minuti e condividere con gli amici immediatamente. Le ore spese per il download e la gestione dei video restano un lontano ricordo.