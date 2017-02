Vodafone regala 4 GB per San Valentino

Vodafone festeggia gli innamorati regalando a tutti i suoi clienti 4 Giga di internet. Dalla mezzanotte di lunedì 13 febbraio e per le successive 24 ore, tutti i clienti Vodafone – privati, professionisti e aziende – potranno collegarsi gratuitamente ad internet per rendere ancora più speciale la giornata di San Valentino.

I clienti Vodafone potranno utilizzare i 4 Giga in regalo in mobilità, senza consumare quelli della propria offerta, per navigare, ascoltare musica e soprattutto scambiare gli auguri con le persone più care, utilizzando tutta la potenza della rete 4G Vodafone, che oggi raggiunge oltre il 97% della popolazione in oltre 6.7000 comuni, di cui 1000 in 4G+.

Con questa edizione, le giornate di navigazione gratuita in occasioni speciali compiono tre anni, confermando l’impegno di Vodafone nel progetto “We CARE”, per consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i Clienti, attraverso una serie di azioni concrete negli ambiti della connettività, della trasparenza, del riconoscimento della fedeltà, e della accessibilità del servizio.

L’iniziativa del 14 febbraio è valida in Italia e si attiva automaticamente su smartphone, tablet e Internet key. Terminati i 4 Giga disponibili i clienti continueranno a navigare con la propria offerta, se prevede traffico dati.