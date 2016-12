Winga, il primo e unico player dell’egaming italiano con un canale interattivo per giocare alla Roulette in televisione, dal 14 dicembre è disponibile anche su Sky al canale 237, e rafforza così la propria presenza all’interno del panorama televisivo italiano.

Con questo ulteriore allargamento dell’offerta, Winga conferma la sua vocazione di brand di riferimento del gioco su piattaforme innovative, quali mobile e televisione, e amplia la sua strategia di presenza in TV, sia orizzontalmente, con la presenza sul satellite attraverso la piattaforma Sky, che verticalmente, con la proposta di nuovi giochi nell’arco della giornata.

Come novità del canale, infatti, sarà inserito nel palinsesto la NoStop Roulette, una vera roulette automatizzata che funziona tramite un complesso sistema meccanico ad aria compressa, in onda dalle 2 di notte alle 16, che integrerà Roulette Show, il format di successo di Winga presente fin dal 2011, che propone il gioco della roulette in diretta con veri croupier, in onda dalle 19 alle 2 di notte.