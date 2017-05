ACER annuncia i nuovi Switch 3 e Switch 5

In occasione della conferenza internazionale avvenuta a New York, Acer ha annunciato i nuovi 2 in 1: Switch 3 e Switch 5 con prezzi a partire da 499 euro.

Sia Switch 3 che Switch 5 potranno essere utilizzati con l’aver Active Pen per scrivere note o disegnare direttamente sullo schermo. L’Active Pen supporta 1024 livelli di sensibilità.

Più nel dettaglio, Acer Switch 5 sarà dotato di processori Core i7 o Core i5, con SSD da 256 o 512 GB e ram fino a 8 GB.

Completano la dotazione hardware il lettore d’impronte integrato nel pulsante di alimentazione, il sistema di raffreddamento Acer LiquidLoop senza ventole, senza rinunciare a un supporto che permette di regolare l’inclinazione dello schermo con una sola mano.

Stando a quanto dichiarato da Acer, l’autonomia dovrebbe essere di circa 10,5 ore, mentre lo schermo IPS da 12 pollici vanterà la risoluzione Full HD+ pari a 2160 x 1440 pixel con grafica integrata INTEL HD Graphics 620.

In modalità notebook le sue dimensioni 292 x 201,8 x 12 mm per un peso di 1,27 kg, mentre in modalità solo tablet lo spessore scende a 9,6 mm e il peso a 0,92 kg.

Acer Switch 5 arriverà in Italia a partire da luglio con prezzi a partire da 1199 euro.

Switch 3 invece avrà uno schermo IPS da 12,2 pollici con risoluzione Full HD con processori Celeron. Lo spazio di archiviazione sarà disponibile in diversi formati: 32, 64 e 128 GB con ram fino a 4 GB.

In modalità pc, lo Switch 3 ha dimensioni pari a 295 x 201 x 16,3 mm per 0.90 kg di peso, mentre in modalità solo tablet lo spessore scende a 9,95 mm.

Anche Switch 3 sarà disponibile da luglio, ma in questo caso i prezzi partono da 499 euro.

Infine vi segnalo che entrambi i dispositivi hanno in dotazione la tastiera magnetica con corsa da 1,4 mm, che nello Switch 5 è retroilluminata. Ma non solo, entrambi i dispositivi avranno fotocamera anteriore e posteriore da 720p, lo slot micro-SD, la porta USB TypeC e la connessione Bluetooth 4.0.