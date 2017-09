Sia i nuovi utenti di CorelDRAW Graphics Suite che quelli esperti da oggi possono approfittare del risparmio offerto dalla nuova promozione cashback per CorelDRAW® Graphics Suite! Basta acquistare l’ultima versione di CorelDRAW Graphics Suite 2017 dal proprio rivenditore Corel di fiducia per ricevere un rimborso di 100€ sulla versione completa, oppure, per coloro che sono già utenti, di 50€ per l’acquisto della versione di upgrade. Questa offerta limitata inizia il 1° settembre e termina il 31 dicembre 2017.

CorelDRAW Graphics Suite 2017 è l’ideale per progetti di qualsiasi dimensione come la creazione di loghi, di grafica per il web, di cartelloni e altro ancora. Scopri LiveSketch™, un nuovo rivoluzionario strumento di disegno che rende il disegno di grafica vettoriale naturale quanto quello con carta e penna. Ottimizza la tua produttività con l’editing avanzato di nodi e curve e importa facilmente le aree di lavoro personalizzate. CorelDRAW Graphics Suite 2017 supporta inoltre le ultime tecnologie, fra cui i dispositivi touchscreen e stilo avanzati, Microsoft Surface Dial e i monitor 5K Ultra HD.

Come richiedere il rimborso.

Dopo aver acquistato la versione standard completa o di upgrade di CorelDRAW Graphics Suite 2017 (in scatola o come download elettronico) presso un rivenditore autorizzato Corel entro il 31 dicembre 2017 è possibile inviare il modulo di richiesta per ricevere il rimborso:

Visita www.coreldraw.com/cashback per completare e inviare il modulo di richiesta entro il 14 gennaio 2018 allegando la prova di acquisto di CorelDRAW Graphics Suite 2017. Dopo aver inviato il modulo, riceverai un’e-mail di conferma di ricezione entro 10 giorni. Il pagamento verrà quindi eseguito mediante bonifico internazionale entro 28 giorni dal ricevimento della conferma.

I Paesi nei quali è valida l’offerta sono: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.