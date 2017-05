Asus annuncia ZenFone Zoom S a 499 euro

Per maggiori dettagli ti rimando al comunicato stampa ufficiale

. ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano dell’atteso, lo smartphone da 5,5 pollici con batteria ad alta capacità e sistema a doppia fotocamera più sottile e leggero al mondo. Questa meraviglia di ingegneria incarna il perfetto mix tra raffinatezza estetica, tecnologia fotografica evoluta e massima praticità d’uso, racchiudendo una avanzatissima sezione fotografica a doppia lente, unae un brillante schermo da 5,5 pollici in un raffinato corpo in metallo e resistentissimo vetro Corning® Gorilla® Glass 5 con curvatura 2.5D che assicurano morbidezza delle forme, piacevolezza al tocco e al contempo una presa confortevole e sicura. Ogni dettaglio nel design dello ZenFone Zoom S è stato sviluppato per raggiungere la perfezione.

Per garantire una messa a fuoco perfetta di ogni soggetto a qualsiasi distanza, ASUS ZenFone Zoom S adotta un sistema a doppia fotocamera con diversa lunghezza focale e corredato da un efficace zoom ottico, oltre a implementare per primo la tecnologia ASUS SuperPixel™ che contribuisce ad assicurare una eccezionale sensibilità alla luce, garantendo così la possibilità di scattare rapidamente foto perfette, sempre nitide e luminose, anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

ZenFone Zoom S è lo smartphone ASUS più sofisticato in assoluto grazie alla innovativa combinazione di due fotocamere che offrono una ricca serie di nuove funzionalità, appositamente progettate per garantire una qualità fotografica senza pari:

Sistema a doppia fotocamera — ZenFone Zoom S stabilisce un nuovo record nella fotografia su smartphone grazie alla combinazione di due nuovissime fotocamere, entrambe da 12MP. La prima, con sensore Sony IMX362, apertura f/1.7, lente grandangolare con focale di 25mm, pixel di ampiezza 1,4µm e tecnologia ASUS SuperPixel è assolutamente imbattibile per catturare le scene di vita quotidiana, anche in ambienti scarsamente illuminati; la seconda, dotata di lente con focale da 59mm e zoom ottico 2,3X, consente invece di avvicinare il soggetto inquadrato per riprendere splendidi primi piani, sempre eccezionalmente nitidi e dettagliati, anche da più lontano. E se lo zoom ottico non bastasse, per scattare foto ancor più ravvicinate, entra in gioco la tecnologia ottimizzata di zoom digitale di ZenFone Zoom S che permette di realizzare un ingrandimento complessivo di ben 12X con una definizione impressionante.

È sufficiente un istante per passare da una fotocamera all'altra e realizzare lo scatto desiderato variando la diversa lunghezza focale, oppure sperimentare la sinergia tra le due per realizzare inedite esperienze fotografiche e creare una maggiore profondità di campo per scattare foto da veri professionisti, come con l'effetto bokeh.

Tantissime le modalità di scatto presenti, tra le quali Super Resolution, che premette di ottenere immagini all’eccezionale risoluzione di 48MP combinando quattro foto native da 12MP per produrre una singola immagine di sorprendente nitidezza e dai dettagli incredibilmente ricchi, o la modalità Enhanced Low Light, che fonde quattro pixel adiacenti in un unico pixel più ampio, quadruplicando la già elevata sensibilità alla luce della fotocamera principale per assicurare foto perfette anche in condizioni di luce scarsa ed evitare foto ‘mosse’, grazie a tempi di esposizione più brevi.

La stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS + EIS) consente inoltre di scattare foto e girare video del tutto privi di sbavature, mentre il sensore dedicato alla correzione del colore RGB assicura scatti dai colori sempre fedeli e realistici, oltre che strepitosi video in risoluzione 4K UHD.

ASUS SuperPixel Camera — ZenFone Zoom S può catturare luce fino a 8 volte in più rispetto alla media degli smartphone tradizionali[1] grazie alla fotocamera principale di nuova concezione ASUS SuperPixel da 12MP, capace di scatti superbi anche in notturna e in qualunque condizione di luce e utilizzo. Tre le principali caratteristiche della nuova fotocamera:

Obiettivo ad ampia apertura f/1.7 : l’apertura della fotocamera di ZenFone Zoom S è tra i valori più elevati in assoluto per le fotocamere destinate agli smartphone, permettendo il passaggio di una quantità di luce considerevolmente maggiore verso il sensore.

: l’apertura della fotocamera di ZenFone Zoom S è tra i valori più elevati in assoluto per le fotocamere destinate agli smartphone, permettendo il passaggio di una quantità di luce considerevolmente maggiore verso il sensore. Ampi pixel con dimensione 1,4 µm : ZenFone Zoom S adotta un sensore Sony IMX362 con pixel di ampiezza 1,4 micron (µm) e sensore da 1/2,55”, tra i più ampi mai usati in una fotocamera per smartphone. Pixel così grandi aumentano significativamente la sensibilità alla luce della fotocamera e diminuiscono il ‘rumore’ delle foto risultanti, in particolare quelle scattate in condizioni di scarsa illuminazione.

: ZenFone Zoom S adotta un sensore Sony IMX362 con pixel di ampiezza 1,4 micron (µm) e sensore da 1/2,55”, tra i più ampi mai usati in una fotocamera per smartphone. Pixel così grandi aumentano significativamente la sensibilità alla luce della fotocamera e diminuiscono il ‘rumore’ delle foto risultanti, in particolare quelle scattate in condizioni di scarsa illuminazione. Tecnologia ASUS SuperPixel: grazie alla combinazione delle tecnologie ASUS SuperPixel™ e del processore dedicato SuperPixel™ Engine, ZenFone Zoom S migliora ulteriormente le performance fotografiche, incrementando ulteriormente la sensibilità alla luce grazie a nuovi controlli intelligenti della sensibilità ISO durante lo scatto e alla conseguente riduzione del rumore durante la successiva fase di elaborazione.

Sistema ASUS TriTech+ per la messa a fuoco in soli 0,03 secondi — ZenFone Zoom S adotta la tecnologia di auto-focus ASUS TriTech+™ affiancata dal sistema Dual Pixel PDAF (Phase Detection Auto-Focus), che impiega la stessa tecnologia tradizionalmente adottata dalle reflex digitali. Ogni singolo pixel sul sensore Dual Pixel è utilizzato nella rilevazione di stato, permettendo una rapidissima messa a fuoco automatica – la più veloce nella sua categoria – per catturare le immagini all’istante, anche in condizioni di luce scarsa. In più, la tecnologia TriTech+™ integra il Subject-Tracking Auto-Focus in grado di tracciare costantemente il soggetto e assicurare una messa a fuoco sempre precisa, sia nelle foto sia nei video, mentre l’Auto-Focus Laser permette di misurare la variazione delle distanze e della luce in soli 0,03 secondi.

Dual Pixel PDAF: ogni singolo pixel del sensore è suddiviso in due sezioni, entrambe impiegate per il rilevamento di fase, che consentono di rilevare il movimento dei soggetti analizzando le variazioni tra i raggi di luce che colpiscono i due sensori. Lavorando con tutti i 12 milioni di pixel del sensore, ZenFone Zoom S permette una rapidissima messa a fuoco automatica, la più veloce nella sua categoria, per catturare le immagini all’istante anche in condizioni di scarsa illuminazione.

ogni singolo pixel del sensore è suddiviso in due sezioni, entrambe impiegate per il rilevamento di fase, che consentono di rilevare il movimento dei soggetti analizzando le variazioni tra i raggi di luce che colpiscono i due sensori. Lavorando con tutti i 12 milioni di pixel del sensore, ZenFone Zoom S permette una rapidissima messa a fuoco automatica, la più veloce nella sua categoria, per catturare le immagini all’istante anche in condizioni di scarsa illuminazione. Auto-Focus Laser di seconda generazione: ZenFone Zoom S integra un evoluto sistema di messa a fuoco laser che offre un intervallo di rilevazione tre volte più ampio rispetto ai sistemi laser standard, risultando particolarmente efficace per scatti fotografici ravvicinati entro 1,5 metri.

ZenFone Zoom S integra un evoluto sistema di messa a fuoco laser che offre un intervallo di rilevazione tre volte più ampio rispetto ai sistemi laser standard, risultando particolarmente efficace per scatti fotografici ravvicinati entro 1,5 metri. Auto-Focus a rilevamento del soggetto (subject-tracking): il sistema rileva e traccia in modo intelligente i soggetti in movimento, mantenendo una messa a fuoco perfetta fino all’istante in cui viene scattata la foto. Nella configurazione predefinita, il rilevamento del soggetto è abilitato sia per le foto sia per i video.

Supporto per file RAW — ZenFone Zoom S lascia agli utenti più esperti la libertà di scattare e archiviare le immagini in formato RAW[2]. I file RAW salvano i dati completi della foto catturata dal sensore della fotocamera e sono ideali per la successiva elaborazione dell’immagine mediante software di editing, grazie ai quali visualizzare i dettagli più estremi nelle zone d’ombra o correggere le aree sovraesposte nei punti più illuminati, con una perdita della qualità dell’immagine molto inferiore rispetto all’editing da file in formato JPEG.

Modalità manuale completa — Questa modalità permette di accedere a una ampia gamma di parametri avanzati, al pari di una reflex digitale. È quindi possibile intervenire sul bilanciamento dei bianchi, sul valore di esposizione (EV), controllare la velocità dell’otturatore, le impostazioni ISO con selezione del tempo di esposizione compreso tra 1/50000 e 32 secondi. Tale modalità esclusiva permette di escludere la modalità automatica e passare istantaneamente da una lente all’altra, variando la distanza focale da 25mm o 59mm per assicurare risultati sempre professionali.

Registrazione di video 4K UHD con Auto-Focus continuo — Il sistema Auto-Focus con rilevamento del soggetto permette a ZenFone Zoom S di mantenere il soggetto sempre perfettamente a fuoco durante tutta la registrazione, realizzando video incredibilmente nitidi anche alla straordinaria risoluzione 4K UHD, tutto con la massima semplicità.

Selfie ricchi di dettagli — ZenFone Zoom S integra il sistema a doppia fotocamera più avanzato del mondo, ma è anche strepitoso per i selfie. La fotocamera frontale utilizza un sensore Sony IMX214 da ben 13 megapixel per splendidi scatti ad alta risoluzione, in abbinamento alla tecnologia ASUS SuperPixel™, in grado di incrementare fino a 2 volte la nativa sensibilità alla luce del sensore. La funzione di accensione dello schermo assicura selfie perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie poi alle esclusive modalità integrate nella ZenUI, come Fotoritocco e Selfie Panorama 140°, sarà possibile catturare selfie davvero unici, con dettagli sorprendentemente ricchi, assicurando al contempo che tutti gli amici siano sempre correttamente inquadrati.

Batteria ‘extralarge’ da 5000mAh con funzionalità reverse-charge — L’incredibile fotocamera dello ZenFone Zoom S è stata progettata per scattare foto e video professionali in assoluta libertà per tutto il giorno, senza dover mai aver paura di esaurirne la carica. Con un valore nominale di carica di 5000mAh, la generosa batteria di ZenFone Zoom S vanta una delle capacità maggiori in assoluto per uno smartphone e decisamente la migliore nella sua classe. Accoppiata al performante processore a basso consumo Qualcomm Snapdragon S625, questa batteria ad alta capacità consente a ZenFone Zoom S di regalare la straordinaria autonomia di 6,4 ore di riproduzione continua di video 4K UHD e assicurare ben 42 giorni in standby. La batteria può essere utilizzata anche come power bank ultra rapido per ricaricare altri dispositivi grazie alla funzionalità automatica di inversione di carica. ZenFone Zoom S è lo smartphone da 5,5 pollici più sottile e leggero al mondo a offrire una batteria così generosa in uno chassis di soli 7,9 mm di spessore e un peso di appena 170 grammi.

Flessibilità senza confini — ZenFone Zoom S regala un’esperienza d’uso sempre fluida e reattiva grazie al processore Qualcomm Snapdragon S625, efficiente e performante, assistito da 4GB di veloce memoria RAM, per non porre limiti nell’utilizzo delle app preferite e affrontare in scioltezza ogni sessione multitasking. In più assicura la più ampia versatilità, in ogni scenario d’uso: ben 128GB di storage interno, ulteriormente espandibile mediante scheda micro SD con tagli fino a 2TB, abbattono ogni vincolo e assicurano un’incredibile capacità di archiviazione, adeguata per ogni avventura, anche per le più lunghe maratone fotografiche.

Display ultra resistente e incredibilmente brillante — ZenFone Zoom S adotta un superbo display da 5,5 pollici Full HD con tecnologia AMOLED ad alta luminosità, in grado di assicurare ben 500 nits per una perfetta visibilità anche all’esterno o in ambienti intensamente illuminati, offrendo livelli estremi di luminosità e contrasto, e una gamma cromatica superiore al 100% dello spazio colori NTSC, per immagini nitide e dai colori sempre vibranti. Questo nuovo gioiello tecnologico è uno dei primi smartphone a offrire la protezione del pannello con robustissimo vetro Corning® Gorilla® Glass 5, più resistente del 70% ai danni da caduta rispetto alla generazione precedente. La superficie è caratterizzata da una curvatura 2.5D sui bordi, in modo da fondersi armoniosamente e dolcemente con la scocca in lega di alluminio dalla finitura satinata. Il sensore di impronte digitali è integrato nella posizione più comoda in assoluto, centralmente nella parte posteriore del telefono, per garantirne la massima accessibilità.

Audio ineguagliabile su smartphone con SonicMaster — ZenFone Zoom S offre una sezione audio eccezionale e sofisticata: l’esclusiva tecnologia SonicMaster, la certificazione High-Res Audio, gli altoparlanti a cinque magneti con bobina acustica metallica, l’ampia camera di risonanza, lo Smart AMP di NXP, permettono allo smartphone di riprodurre un suono pulito e potente in qualsiasi condizione di ascolto. L’esperienza di ascolto diventa ancora più ricca e particolarmente coinvolgente connettendo auricolari o cuffie, godendo così appieno della qualità High-Res a 24-bit/192 KHz e lasciandosi avvolgere dall’audio surround grazie al supporto DTS Headphone:X™ 7.1.

ASUS ZenFone Zoom S è disponibile al prezzo di 499,00 euro, IVA inclusa.