Durante l’evento di Roma, Asus ha presentato anche l’esclusivo top gamma Zenfone 4 Pro un device dotato di tecnologia Gigabit, in vendita al prezzo suggerito di € 899 euro.

Asus Zenfone 4 Pro vanta un display da 5,5 pollici Full HD, con luminosità di 500 cd/m2 , in grado di offrire colori nitidi e colori vivaci. Il pannello touch a 10 punti di contatto è utilizzabile anche con i guanti e lo schermo offre anche la funzione contro la luce blu, per proteggere gli occhi durante l’utilizzo in notturno dello smartphone.

Esteticamente troviamo un corpo unibody in alluminio, rivestito interamente in vetro Corning Gorilla Glass con bordi sagomanti in 2.5D sia nella parte anteriore che posteriore.

A livello hardware troviamo il nuovo processore a 64 bit Qualcomm Snapdragon 835 a 10 nm, GPU GPU Qualcomm Adreno 540 con 6 GB di RAM e storage da 64 GB.

Il comparto fotografico è decisamente interessante, in quanto troviamo una doppia camera posteriore: la prima è vanta un sensore Sony IMX362 da 12 megapixel con pixel più grandi da 1.4μm per poter acquisire più luce e con apertura f/1.7, messa a fuoco con tecnologia Dual Pixel in soli 0,03 secondi, ma soprattutto troviamo lo stabilizzatore ottico dell’immagini a 4-assi e 4 stop.

La seconda fotocamera principale è una grandangolare da 16 megapixel con zoom ottico 2x e 10x digitale. La fotocamera frontale invece vanta un’apertura f/1.9 con un angolo di visione di 87.4°.

Effettivamente dagli scatti che abbiamo effettuato durante l’hands-on, la doppia fotocamera sembra funzionare davvero bene e credo che riuscirà a competere con i più blasonati Samsung, anche se poi un parere più obiettivo e dettagliato è rimandato in fase in recensione.

I video vengono registrati in 4K a 30 fps, con tanto di stabilizzazione elettronica delle immagini per garantire video di buona qualità in ogni condizione di registrazione.

Completano la dotazione hardware la tecnologia Gigabit LTE di categoria 16 (velocità di download fino a 1GB), Bluetooth 5.0, Wi-Fi direct, NFC e lettore delle impronte digitali che permette di sbloccare le immagini in soli 0.3 secondi.

Il prezzo del nuovo Asus Zenfone 4 Pro è in linea con gli attuali top gamma Android, e per acquistarlo dovrete sborsare ben 899 euro e in Italia arriverà solo nella colorazione Pure Black.