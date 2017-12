AVM ha presentato a IFA 2017 il nuovo FRITZ!Box 6890 LTE per connessioni LTE e prestazioni wireless LAN al top (hall 17, stand 109), l’aggiornamento FRITZ!OS 6.90, il nuovo FRITZ!Powerline 1260E e l’app FRITZ!App WLAN.

FRITZ!Box 6890 LTE garantisce una velocità di connessione fino a 300 Mbit/s attraverso la rete di telefonia mobile (5 frequenze LTE e 2 UMTS). Il potente router wireless 4×4 supporta la tecnologia Multi-User MIMO con un segnale fino a 2533 Mbit/s, e permette di gestire in contemporanea applicazioni come il gaming e lo streaming video su più dispositivi. Oltre alla rete mobile, il nuovo FRITZ!Box può essere collegato direttamente alla linea DSL, oppure tramite la porta WAN dei modem adibiti alle connessioni via cavo o via fibra.

AVM presenta inoltre i nuovi FRITZ!Box top di gamma per connessioni DSL e Cable: FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Box 6590 Cable. L’aggiornamento di FRITZ!OS 6.90 garantisce una rete wireless mesh ancora più potente e sicura, offre nuove funzionalità per la smart home e una maggiore stabilità.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi di AVM:

FRITZ!Box 6890 LTE

Internet veloce via LTE (CAT6) fino a 300 Mbit/s (UMTS/HSPA+ fino a 42 Mbit/s)

Supporto multi banda: 5 frequnze LTE e 2 UMTS (LTE: banda 1, 3, 7, 8 e 20; UMTS: banda 1 e 8)

Supporto ADSL, VDSL, vectoring VDSL, supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s, oltre che per le connessioni IP, ISDN e analogiche

Wireless AC+N 4×4 dual band con Multi-User MIMO (1733 Mbit/s + 800 Mbit/s)

Una porta WAN Gigabit per modem sia via cavo e che via fibra

4 porte gigabit LAN e 1 porta USB 3.0

Base DECT per telefonia e smart home

Bus ISDN S₀ per sistemi di telefonia ISDN

2 porte per telefoni analogici e fax

FRITZ!OS: con parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti, MyFRITZ!

FRITZ!Powerline 1260E

Powerline Gigabit con dual-band Wireless AC+N

Connessione attraverso la rete elettrica fino a 1200 Mbit/s

1 porta gigabit LAN

Wireless AC+N 2×2 dual band (5 GHz: 866 Mbit/s + 2.4 GHz 400 Mbit/s)

Crittografia AES a 128 bit per la protezione dei dati

Massima sicurezza per la rete Wi-Fi con WPA2 e configurazione semplice con WPS

Adattatore Slim per un posizionamento più facile, veloce e meno invasivo

FRITZ!Box 7590

Supporto ADSL, VDSL, VDSL vectoring, supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Compatibile con tutti i tipi di connessione: 35b supervectoring, DSL, All-IP, ISDN, analogica

Una porta WAN Gigabit per modem sia via cavo e che via fibra

Wireless AC+N 4×4 dual band con Multi-User MIMO (1733 Mbit/s + 800 Mbit/s)

4 porte gigabit LAN e due porte USB 3.0

Base DECT per telefonia e smart home

Bus ISDN S₀ interno per sistemi di telefonia ISDN

2 porte per telefoni analogici e/o fax

Parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso guest, MyFRITZ!

FRITZ!Box 6590 Cable