In Italia Cherry è molto conosciuta come brand per la realizzazione di switch per le tastiere (quel meccanismo che permette al tasto di essere premuto per poi tornare alla posizione di partenza), ma da novembre 2015 si è lanciata anche nel mercato delle tastiere vere e proprie portando sul mercato diverse soluzioni tra cui la nuova tastiera meccanica entry level Cherry Mx-Board 3.0 che stiamo provando in questi giorni per voi.

La tastiera Cherry Mx-Board 3.0 ha dimensioni pari a 446 x 158 x 28 mm e il suo desgin è molto semplice ma contemporaneo. La tastiera è realizzata con materiali plastici, ma di ottima qualità così come l’assemblaggio della stessa.

Ma quello che sorprende di questa tastiera è il feedback rilasciato durante l’utilizzo; premetto che io l’ho utilizzata principalmente per lunghe sessioni di scrittura e mi piace affermare che questa Cherry Mx-Board 3.0 fa amare l’arte della videoscrittura, le parole si compongono l’una dietro l’altra senza sforzare le dita e in modo naturale, invogliando a scrivere chi la utilizza. Ma l’aspetto secondo fondamentale è che siamo di fronte ad una tastiera che difficilmente vi farà commettere errori di battitura e questo è un elemento fondamentale per chi scrive tanto come me.

La tastiera è composta da 104 tasti non retroilluminati, dove i due tasti di windows presentano un piccolo LED luminoso attivo quando la tastiera è in funzione, mentre i tasti num e bloc maiusc dispongono di un led che si illuminerà solo quando li attiviamo. Inoltre sono presenti, sopra il tastierino numerico, 4 tasti personalizzati che ci permettono di regolare il volume o escludere completamente il suono e il tasto home per tornare alla home page del browser durante la navigazione web.

Cherry ha integrato inoltre alcune combinazioni di tasti, attivabili con “CTRL +” che permette di bloccare i tasti di Windows durante le sessioni di gioco, così da evitare l’apertura involontaria del menu a tendina di Windows.

I tasti sono ben distanziati tra loro, e come già detto sopra, sono un piacere da premere: il merito è sicuramente degli switch di Cherry (in questa tastiera sono stati montati gli switch brown) che offrono un giusto compromesso tra i tempi di pressione del tasto e la velocità di reazione degli stessi. Inoltre gli switch integrati in questa tastiera sono garantiti per ben 50 milioni di pressioni, per cui potrete scrivere per tutta la vita senza avere mai problemi!

Un’altra feature molto interessante è la funzionalità N-Key Rollover che permette di premere fino a 14 tasti senza avere i classici problemi di ghosting che solitamente si hanno con le tastiere più economiche.

La confezione di vendita è decisamente ricca: oltre alla tastiera e il relativo cavo USB removibile, troviamo due supporti in gomma antiscivolo per i piedini e due strisce antiscivolo in gomma da fissare nella parte posteriore della tastiera per evitare che scivoli durante l’uso.

[asa2]B00HDZSMEG[/asa2]

Viene invece venduta a parte la barra aggiuntiva poggia-polsi, che ritengo decisamente utile in quanto aiuta durante le fasi intense di scrittura e non altera la postura e previene il male ai polsi da uso intenso.

Se proprio vogliamo trovare un difetto a questa tastiera, possiamo riscontrarlo nell’assenza della retroilluminazione dei tasti che potrebbe creare qualche problema di battitura se utilizzata nelle ore notturne.

In conclusione questa Cherry MX Board 3.0 è sicuramente un ottimo prodotto, dal buon rapporto qualità prezzo se consideriamo che siamo di fronte ad una tastiera meccanica di ottima fattura e che può essere utilizzata sia in ambito ufficio che in ambito gaming.

Il mio consiglio è di acquistare anche il poggia polsi perchè rende la scrittura più naturale.