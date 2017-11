Corel lancia WinZip 22 e WinZip 22 Enterprise per privati e aziende

WinZip presenta la linea di prodotti WinZip 22 che fornisce a utenti singoli e team di lavoro le ultime versioni del software di compressione, crittografia e condivisione di file numero uno al mondo. WinZip 22 ottimizza la produttività con aggiornamenti che permettono di risparmiare tempo e un’esperienza utente migliorata, offrendo al contempo maggiore sicurezza per tenere al sicuro le informazioni confidenziali. Ora le aziende possono passare a WinZip® 22 Enterprise per nuove opzioni di controllo IT, fra cui protezione con password di livello aziendale attraverso un codice pubblico e privato, più opzioni di personalizzazione dell’interfaccia utente, supporto di Slack e un flusso di lavoro migliorato negli ambienti abilitati a WIP.

“Tutti noi elaboriamo ogni giorno una quantità enorme di informazioni, che sono destinate ad aumentare drasticamente, a partire dagli utenti privati, che desiderano proteggere le proprie informazioni nel cloud, fino ad arrivare ai reparti IT delle aziende, che hanno bisogno di una soluzione aziendale per soddisfare gli ultimi standard di sicurezza”, ha affermato Bill Richard, Vicepresidente del reparto di sviluppo di WinZip. “Winzip 22 è progettato per adattarsi al modo di lavorare degli utenti e rende semplice proteggere e condividere i file in qualsiasi ambiente.”

WinZip 22, il software di compressione e crittografia più potente al mondo, mantiene al sicuro le informazioni. Le nuove funzionalità includono:

Due nuovi modi di decomprimere

NOVITÀ! L’opzione di decompressione all’apertura fornisce accesso immediato alla funzionalità di WinZip più popolare, la decompressione dei file, nel momento in cui il file zip viene aperto.

NOVITÀ! L’opzione di decompressione nella cartella del pannello dei file consente di decomprimere ancor più velocemente i documenti nell’area di lavoro del pannello dei file.

Esperienza utente ottimizzata e navigazione più intuitiva

NOVITÀ! Grazie ai tempi di avvio più rapidi, WinZip è in grado di essere operativo sulla macchina nella metà del tempo rispetto alle versioni precedenti.

NOVITÀ! La funzionalità di aggiunta opzionale dei contatti alla rubrica permette di decidere se aggiungere il destinatario di un’e-mail alla propria rubrica.

NOVITÀ! Il pulsante Crittografa nella scheda Strumenti permette di crittografare i file compressi esistenti con un clic.

NOVITÀ! Il pulsante Sposta all’interno del menu Aggiungi/sposta file offre un modo più intuitivo di aggiungere o spostare i file compressi.

Sicurezza e crittografia superiori

NOVITÀ! La funzionalità Rimuovi dati personali dai file consente di eliminare facilmente le informazioni contenute nelle proprietà dei file.

NOVITÀ! La crittografia con sostituzione automatica dei file mantiene gli standard di crittografia preimpostati quando si sostituisce un file crittografato più vecchio con un nuovo file.

NOVITÀ! La richiesta della password prima di eliminare i file crittografati assicura un’ulteriore rete di sicurezza per i file crittografati.

Supporto della compressione e file di immagine di dimensioni ridotte

NOVITÀ! Il supporto del formato POSIX TAR espande la libreria dei tipi e formati di file supportati di WinZip.

NOVITÀ! La conversione del formato di immagine può ridurre le dimensioni dei file convertendoli da un formato in un altro.

Progettato appositamente per l’implementazione da parte dell’IT, WinZip 22 Enterprise offre tutta la potenza del nuovo WinZip® 22 Pro, più nuove funzionalità per i clienti aziendali e dell’amministrazione pubblica:

Funzionalità di controllo ottimizzate per amministratori IT

NOVITÀ! La funzionalità di applicazione della password a livello di intera azienda utilizza codici aziendali pubblici e privati per consentire agli amministratori IT di applicare gli standard di crittografia all’interno dell’azienda e di mantenere la capacità di accedere ai dati dopo che i dipendenti hanno lasciato l’azienda o durante un’ispezione.

NOVITÀ! I controlli di personalizzazione dell’interfaccia che consentono ai reparti IT di disattivare le funzionalità ora permettono di nascondere le funzionalità dalla vista degli utenti; in più, è disponibile un’opzione di configurazione dell’interfaccia Classica per modificare l’aspetto dell’interfaccia di WinZip negli ambienti che preferiscono questa interfaccia.

Produttività aziendale più potente

NOVITÀ! Il supporto di Slack consente di condividere e comprimere i file con facilità all’interno di Slack e nell’interfaccia Rubrica.

NOVITÀ! La funzionalità di saltare i file di lavoro EDP del Wizard dei Lavori semplifica e permette di risparmiare tempo quando gli utenti devono effettuare il backup dei file personali in ambienti aziendali con la protezione delle informazioni di Windows (WIP).

WinZip 22 Enterprise è conforme a FIPS 140-2, FIPS 197 e sicuro per DFARS, e permette quindi di implementare in semplicità all’interno dell’intera azienda gli standard di sicurezza. Scelta ideale per team e implementazioni di grandi dimensioni, WinZip 22 Enterprise include l’edizione WinZip 22 Pro Enterprise, WinZip Courier 8, WinZip Express, Command Line Interface, e un anno di programma Maintenance gratuito.

Disponibilità

WinZip 22, WinZip 22 Pro e WinZip 22 Enterprise sono ora disponibili in tutto il mondo in 17 lingue, fra cui ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, norvegese, olandese, portoghese, russo, spagnolo svedese, tedesco. Per maggiori informazioni sulla linea di prodotti WinZip 22, fare riferimento a questa scheda comparativa.