Crosscall, dopo il buon successo ottenuto con Trekker X-3 (smartphone che resiste a qualsiasi intemperia), ha lanciato sul mercato il nuovo Shark-X3.

Si tratta di uno smartphone dotato di tastiera alfanumerica, che vanta come suo punto di forza la possibilità di galleggiare.

Shark-X3 è dotato di una speciale capsula d’aria posizionata tra il vetro e il display, che gli permette di galleggiare. Ma non solo, Crosscall ha dotato lo smartphone di tecnologia Keep Alive: quando lo Shark cade acqua i suoi sensori iniziano a lampeggiare e ad emettere segnali luminosi.

Inoltre per aumentarne la sicurezza, Shark-X3 dispone di una funzione SOS che ha il compito di inviare un SMS di allarme ad una serie di contatti preselezionati, senza dimenticare che lo smartphone può emettere un fischio di 100 db di potenza per facilitarne l’eventuale ricerca.

Come avrete capito Shark-X3 punta molto sulla resistenza all’acqua: proprio per questo è certificato IP68 e può essere immerso fino a 2 metri di profondità.

Completano la dotazione una torcia LED e un LED rosso per leggere le cartine di notte e la batteria permette di arrivare a 11 ore di autonomia in chiamata e 10 giorni in stand-by.

Crosscall Shark-X3 è venduto al prezzo suggerito di € 109,99