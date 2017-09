Non è passato nemmeno un anno dal lancio ufficiale di Dishonored II che Bethesda e Arkane Studios sono già pronti a stupire nuovamente il grande pubblico con “Dishonored: la morte dell’esterno”, primo spin-off della serie.

Un’affascinante e sorprendente avventura nel mondo di Dishonored, sebbene non vi siano molti legami narrativi ludici con i precedenti.

Anzi, al contrario questa nuova avventura vuole essere un’espansione dei primi, tanto che nasce dal desiderio di oltrepassare i confini prima definiti con grande successo e di conquistare non solo i fedelissimi della serie, ma anche tanti altri nuovi giocatori. Dishonored si è sempre contraddistinta dagli altri titoli del settore soprattutto per le sue fasi di infiltrazioni: è sorprendente e lascia davvero senza fiato il progettare attacchi.

Sembra quasi di essere i protagonisti di un film d’azione dove nulla può essere lasciato al caso: è necessario studiare in maniera meticolosa il posizionamento delle guardie e il loro movimento, i possibili passaggi secondari, gli indizi e i segreti tutti da scoprire. Un continuo crescendo di adrenalina che porta il giocatore a mettere in gioco la propria creatività e il proprio ingegno.

La parola d’ordine dell’intero gameplay di “Dishonored: la morte dell’esterno”, infatti, è proprio la libertà lasciata al giocatore che deve dare tutto se stesso per uscirne vittorioso.

L’intera storia è incentrata sull’intrigante figura di Billie Lurk, un feroce assassino che siamo chiamati ad impersonificare.

Tutto inizia con la ricerca disperata del suo vecchio mentore, un certo Daud, un sicario caratterizzato dalla sua stessa ferocia e crudeltà, e noto per aver influenzato le sorti di molte città e per aver impugnato il coltello che ha portato alla morte l’imperatrice.

Lo scopo di Daud è ben preciso, ovvero uccidere l’Esterno, in quanto considerato l’origine di tutti i mali e del Caos.

È stata proprio la sua presenza ad aver offuscato le menti degli uomini, a dar vita alle streghe e a sostenere gli adulatori del Vuoto. Ucciderla vuol dire ritornare ad uno stato di grazia e sottrarsi dal gioco crudele e sovrannaturale di cui Esterno è il burattinaio indiscusso.

Le vicende che costituiscono l’intera storia del videogioco prendono vita a Cyria Alta, quartiere di Karnaca invasa dagli Orbi (invasati dediti alla suprema adorazione dell’Esterno).

Qui si trova il pugnale a doppia lama che Daud e Billie vogliono usare per uccidere il proprio nemico comune. Ma non sarà facile. Ancora una volta la storia affascina il grande pubblico, anche perché oltre alla storia principale sopra narrata in breve, si intrecciano innumerevoli e strani personaggi, ognuno con il proprio personale bagaglio di avventure, intrighi da sciogliere e segreti da svelare.

Ed è proprio questo il valore aggiunto di “Dishonored: la morte dell’esterno”: una storia incastonata tra altre mille storie, tre personaggi principali seguiti da tante altre figure misteriose. Come una gigantesca matrioska da scoprire, passo dopo passo, livello dopo livello.

Cinque missioni in totale e ben quattro ambientazioni diverse che dimostrano di essere il risultato di un lungo studio sui dettagli.

Design ottimo, ambienti vasti ma mai troppo, insomma un ottima via di mezzo tra i labirinti del primo capitolo e gli ambienti estesi del secondo. Il nostro Billie è poi dotato di tre nuove abilità: il teletrasporto in due fasi dove il giocatore può disegnare la sagoma fantasmatica in un punto e traslarla in un altro fantoccio. È come se inserissimo una sagoma nel corpo e nello spazio occupato da un essere umano, portandolo all’esplosione e alla distruzione totale. Un ottima tecnica difensiva.

L’altra abilità, invece, è la somiglianza: se prendiamo un nostro nemico alle spalle siamo in grado di stordirlo del tutto e vestirne i panni, magari per muoverci indisturbati e raggiungere cosi il nostro obiettivo.

Attenzione però perché quest’ultima abilità comporta un dispendio di energia notevole. Non ne abusate quindi. Per ultima l’abilita denominata Preveggenza che ci permette di stoppare il tempo e vagare negli spazi circostanti in una forma spirituale, ovvero non avremo il potere di interagire con il gioco ma solo di esplorare l’ambiente circostante.

A questo punto non vi resta che provare a farvi catturare dalle tante novità e buon divertimento.