The Evil Within 2 ecco il trail “Sopravvivi”

Bethesda ha rilasciato oggi il nuovo trailer di The Evil Within 2, chiamato “Sopravvivi” dove Sebastian deve lottare per sopravvivere e trovare sua figlia Lily prima di perderla per sempre in un mondo che sta collassando nello STEM. Durante la sua ricerca, sarà tormentato dai fantasmi del passato e dalle sue insicurezze, ma non perderà mai la speranza. Determinato a salvare Lily, Sebastian scenderà nelle profondità di questo nuovo mondo dello STEM e affronterà qualunque orrore tenterà di sbarrargli la strada.

Vi ricordo che il The Evil Within 2, thriller psicologico e survival horror sviluppato da Shinji Mikami e dal brillante team di Tango Gameworks, sarà disponibile a partire dal 13 Ottobre per PS4, XBOX ONE e PC.