Sei tornato a casa , sei alla ricerca di un film o di una serie TV online e non vuoi utilizzare alcuno dei servizi a pagamento per film in streaming , come ad esempio Netflix , Chili.tv o altri ? Non disponi di SKY e non puoi utilizzare la tanto amata funzione on-demand ? Non puoi più ricorrere al tanto utilizzato Megavideo , nonostante fosse l’unico di cui avevi conoscenza? Non devi disperare , ci sono numerose soluzioni a tale “problema”, te le indicherò e ti guiderò nella risoluzione nel seguente articolo .

In primis , ti conviene disporre di una buona connessione wi-fi ,in quanto abbiano tutti bisogno della connessione internet ; in caso contrario le numerose intermittenze risulteranno estenuanti e davvero fastidiose .

Bene, il secondo step, consiste nella ricerca diretta di uno di determinati siti , tuttavia bisogna sottolineare che è necessario distinguere tra siti di film in streaming gratis- tra cui vi consigliamo italia-film.gratis– legali e non ; oppure siti che vi rimanderanno direttamente al contenuto desiderato e quelli che vi chiederanno una registrazione gratuita.

Per quanto riguarda i primi , quelli la cui legalità potremo considerare dubbia , stiamo parlando perlopiù di siti affini a Megavideo per quanto concerne il loro contenuto, tali servizi di hosting rimanderanno a determinati link interni :

Rapidvideo.org ;

VideoMega.tv ;

Vidto.me ;

Openload.co ;

NowVideo ;

FastVideo ;

Backin.net ;

Abysstream.com ;

Questi sono solo alcuni dei siti che troverete elencati, tuttavia , è giusto informarvi che , una volta cliccati, produrranno una serie di banner pubblicitari e pop-up che verranno fuori ogni volta che cliccherete “play” , sempre se il vostro antivirus non deciderà di bloccarli direttamente prima di reindirizzarvi a questi ultimi; bisogna sottolineare ,inoltre, che ci sono numerosi siti “esterni” che ricondurranno a tali link appena elencati e che sono direttamente ricercabili online , come ad esempio:

Cineblog.01.blog ;

Altadefinizione01.uno ;

Altadefinizione .blog ;

Altadefinizione .bid;

Altadefinizione .estate ;

Altadefinizione .watch;

Filmpertutti.black

Italia-film.gratis ;

Piratestreaming .black ;

Tantifilm .me ;

Non disperate, una volta che avrete proceduto con successo , potrete vedere il vostro film in streaming gratis anche in HD e in italiano!

Tuttavia, come ho precedentemente anticipato , esistono anche altri servizi totalmente legali i cui contenuti non sono vari e vasti come gli altri , ma sono ugualmente interessanti ; bisogna sottolineare che tali siti , in alcuni casi , vi richiederanno una registrazione iniziale gratuita ma vi risparmieranno i numerosi fastidi precedentemente elencati;questi ultimi sono:

VVVVID ( è uno di quei siti che richiede la registrazione gratuita) ;

PopCorn TV (in questo caso non ci sarà bisogno della registrazione gratuita né dell’installazione di Flash Player ) ;

Rai Player (sito internet offerto appositamente dalla RAI su internet , per tutti i film e le serie TV mandate in onda su tutte le emittenti RAI nell’ultimo periodo.) ;

Rai Cinema Channel (all’interno del quale troverete numerosi film interessanti) ;

YouTube (sul quale potrai trovare numerose puntate e film complete , tuttavia la qualità non è sempre una delle migliori) ;

Paramount Channel (canale sul quale potrete direttamente disporre di Film o serie TV made in USA, tuttavia sarà necessario in questo caso l’aver installato Flash Player per rendere fruibile il servizio) ;

Ecco dunque un elenco di siti per film in streaming gratis grazie al quale potrete comodamente disporre dei vostri film o serie TV preferiti direttamente da casa vostra, tuttavia bisogna precisare che tale elenco sebbene sia vasto non è esaustivo.

Buona visione !