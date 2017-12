Honor ha presentato oggi a Londra, Honor 7X il nuovo smartphone pensato per i giovani che dispongono di un budget ridotto ma che comunque non vogliono rinunciare alla tecnologia e alle funzionalità avanzate presenti sui device top gamma.

HONOR 7X si caratterizza da un display IPS da 5,93 pollici (aspect ratio 18:9) con risoluzione 1080 x 2160 pixel e densità di pixel pari a 407 ppi, dove al suo interno troviamo il processore Kirin 659 con GPU Mali-T830 MP2 e 4GB di RAM. Lo storage da 64 GB può essere espanso tramite micro-sd fino ad ulteriori 256 GB.

A livello di design troviamo una buona ottimizzazione degli spazi e una scocca completamente in alluminio. Il suo spessore è di appena 7,6 mm, garantendo una buona presa e ottime sensazioni durante l’utilizzo.

La batteria integrata da 3340 mAh dovrebbe portarvi a sera senza problemi, anche se valutazioni più approfondite ci riserviamo di farle in fase di recensione completa.

Il comparto fotografico, vede la presenza di una doppia fotocamera posteriore una da 16 megapixel e una da 2 megapixel, autofocus a rilevamento di fase e il flash led. La camera da 2 megapixel viene utilizzare per poter ottimizzare la profondità di campo e per poter applicare alcuni effetti ritratto, in modo da simulare il noto effetto bokeh, che solitamente si ottiene con macchine fotografiche di valore.

Honor 7X è in vendita da oggi 5 Dicembre al prezzo suggerito di € 299,90. Si tratta sicuramente di un prezzo aggressivo e perfetto per chi è alla ricerca di un regalo tecnologico per Natale.