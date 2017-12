Grande protagonista dell’evento di Londra è senza ombra di dubbio il nuovo HONOR VIEW 10. Il nuovo device top gamma della casa cinese integra per la prima volta la tecnologia dell’intelligenza artificiale, già vista e apprezzata sugli smartphone Huawei.

Honor View 10 si caratterizza da corpo in alluminio, con vetro anteriore Full View in 2.5D da 5,99 pollici con risoluzione FullHD+ con aspect ratio 18:9.

Sotto la scocca trova spazio il nuovo potentissimo chip Kirin 970, dotato di un’innovativa architettura di mobile computing HiAI che incorpora una tecnologia NPU, è in grado di elaborare i dati in tempo reale, proteggendo allo stesso tempo i dati degli utenti. Il chip interagisce con il cloud e aggiorna continuamente il dispositivo con nuovisoftware. Gli utenti possono aspettarsi che il telefono diventi ancora più intelligente nel tempo. Ma non solo, infatti a corredo troviamo la GPU Mali G72 a 12 core, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite micro-sd (fino a 256 GB).

Il comparto fotografico vede la presenza di una doppia camera posteriore: una da 16 megapixel RGB e una da 20 megapixel monocromatica. L’apertura focale F/1.8 e la messa a fuoco automatica 2 in 1 permette di scattare foto dall’effetto bokeh professionale. Senza dimenticare lo zoom fino a 10x e l’autofocus a rilevamento di fase. Quello che ci ha stupito durante la nostra prova qui a Londra, è come l’intelligenza artificale entri in gioco in maniera naturale e non invasiva, risconoscendo automaticamente la scena e gli oggetti, impostando di conseguenza i parametri migliori per lo scatto.

Le novità però non finiscono qui, infatti View 10 integra al suo interno una batteria da 3750 mAh con tecnologia SuperCharge che permette di ricaricare il 50% dello smartphone in soli 30 minuti.

Completano la dotazione hardware il Bluetooth 4.2, la porta Type-C e il lettore d’impronte integrato nel vetro anteriore.

Honor View 10 non solo convince per qualità e prestazioni, ma anche (e soprattutto) per il prezzo: si parla di 499,90 euro iva compresa per un device che può competere con gli attuali top gamma Android presenti sul mercato.

Lasciatemelo dire, Honor View 10 rappresenta il top gamma dal prezzo democratico che tutti stavamo aspettando. Siamo sicuri che sarà un successo.