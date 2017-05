HP lancia Instant Ink in Italia

Hp ha annunciato oggi Instant Ink il nuovo programma in abbonamento che permette ai clienti direttamente a casa le cartucce, risparmiando fino al 70% sui costi d’inchiostro.

Grazie a questo servizio, le cartucce vengono spedite direttamente a casa dell’abbonato, prima ancora di averle esaurite. I prezzi partono da 2,99 euro al mese.

Il funzionamento è molto semplice: una volta registrati al servizio, basta inserire la cartuccia Instant Ink all’interno di una stampante compatibile, cosi che vengano monitorati i livelli di inchiostro e che avvisi ad HP quando spedire all’utente una nuova cartuccia.

La cosa interessante è che l’abbonamento si basa sulle pagine stampante e non sulla quantità di inchiostro utilizzato.

HP Instant Ink al momento è disponibile in tre piani di abbonamento, il cui costo è basato su un numero predefinito di stampe per mese (50, 100 o 300 pagine).

Questo tipo di abbonamento è decisamente flessibile, in quanto le pagine non utilizzate nel mese possono essere utilizzate nel mese successivo, fino al numero massimo di pagine in base al tipo di abbonamento. Ma non solo, gli utenti possono modificare il proprio piano base o annullarlo in qualsiasi momento.

Inoltre per i mesi in cui sono necessarie più pagine, i clienti possono variare il piano o acquistare ad un solo euro pacchetti di 15, 20 o 25 pagine addizionali a seconda del piano.

In Italia, i pacchetti HP Instant Ink disponibili sono i seguenti:

€ 2,99 al mese per i clienti con esigenze di stampa occasionali (50 pagine al mese)

€ 4,99 al mese per i clienti con esigenze di stampa moderate (100 pagine al mese)

€ 9,99 al mese per i clienti con esigenze di stampa frequenti (300 pagine al mese)

Le stampanti compatibili con il servizio HP Instant Ink sono: