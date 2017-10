Tra le stampanti presenti sul mercato che offrono un buon rapporto qualità / prezzo / costo di stampa troviamo il modello HP OfficeJet Pro 6960.

La stampante nasce come prodotto per il piccolo ufficio, ma proprio grazie alle sue molte impostazioni e funzioni è perfetta anche per gli utenti casalinghi più esigenti, che cercano quel qualcosa in più in termini di prestazioni e comodità.

Le dimensioni della stampante sono importanti, se la paragoniamo a quelle prettamente casalinghe, ma in ogni caso non eccessive: 463,7 x 390 x 228,67 mm.

La stampante è spinta da un processore interno da 500 MHz, che permette di svolgere agevolmente tutte le funzioni di questa stampante 4 in 1. Completano la dotazione hardware una porta USB 2.0, una porta Ethernet, il modulo fax RJ-11 e la connettività Wireless 802.11b/g/n.

La stampante è compatibile con pc windows (vista,8 e 10), OS X e dispositivi mobili Android e iOS, e la connessione può avvenire o tramite cavo ethernet o attraverso la connettività Wi-Fi.

La stampante permette di inviare fax, scansionare documenti, stampare e fotocopiare documenti, sia dal vassoio principale che da quello superiore (fotocopie e scansioni fronte/retro possono essere effettuate solo dal vassoio principale). Il vassoio per i fogli è regolabile in larghezza, questo permette di poter inserire ed utilizzare fogli di misure diverse come A4; A5; A6; B5(JIS); 13 x 18 cm 10 x 15 cm BusteC5; BusteC6; Buste DL.

HP OfficeJet Pro 6960 funziona grazie a quattro cartucce cod. 903 (1 nero, 1 ciano, 1 magenta, 1 azzurro), disponibili sia normali che in formato XL, con quindi maggiore inchiostro che permette di stampare oltre 600 fogli con una sola cartuccia.

La stampante è dotata di uno schermo touch che permette di accedere alle funzioni principali della stampante (scanner, fax, fotocopiatrice, stampa fronte/retro), ed offre anche quel qualcosa in più che la rendono unica e decisamente funzionale:

possiamo impostare un’orario di accensione e spegnimento

possiamo stampare i file presenti sul nostro account Google Drive o scansionare un file e salvarlo direttamente su Drive,

Scansione o fotocopiare una foto o un documento e inviarli automaticamente sulla nostra casella email

Possiamo stampare dei moduli già preimpostati come il modulo del fax, carta millimetrata o blocco.

Grazie alle innumerevoli applicazioni per smartphone e tablet è possibile stampare agevolmente anche da tutti i dispositivi mobili, ad esempio noi abbiamo utilizzato l’applicazione All in One Remote di HP che permette, in primis di vedere lo stato delle cartucce ed eventualmente acquistare tramite l’app le cartucce sullo store di HP.

Dall’applicazione possiamo poi effettuare le classiche operazioni che si eseguono con le all-in-one, come ad esempio avviare la scansione, scattare una foto e stamparla al volo, selezionare un documento o una foto dal nostro dispositivo e stamparla. Ma non solo, infatti possiamo scansione un file e inviarlo direttamente alla propria email, stampare tramite l’app file presenti sul nostro Drive o Dropbox e persino stampare le nostre foto presenti su facebook!

In conclusione, HP OfficeJet Pro 6960 è una stampante davvero molto completa, in grado di dare soddisfazione a chi cerca un qualcosa in più dalla solita e classica stampante. Tante funzionalità e impostazioni che permettono di personalizzare e rendere unica l’esperienza d’uso.

Per quanto riguarda invece il discorso cartucce (modello 903), ne troviamo si 4, ma queste permettono di stampare fino a 300 copie (valore elevato rispetto ad esempio alle classiche stampanti casalinghe che di solito con una cartuccia si stampa la metà dei fogli) e il costo è abbastanza contenuto (su amazon ogni cartuccia costa circa € 9,99).