HP Spectre X360 – Recensione

Il mondo legato ai notebook Windows ha subito una vera e propria rivoluzione grazie ai prodotti di fascia “premium” che vantano design eleganti e una lunga durata della batteria.

Tra i principali prodottori di notebook, HP è la società che meglio ha interpretato il concetto di prodotto premium, non solo in ambito business (dove recentemente ha annunciato diversi prodotti di punta) , ma anche in ambito consumer dove con lo Spectre X360: un covertibile 2 in 1 che porta con se diverse innovazioni nel design.

HP durante la presentazione del prodotto, aveva dichiarato che lo Spectre X360 è stato progettato con gli ingegneri Microsoft per garantire la migliore esperienza possibile sia con Windows 8.1 che con Windows 10.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Hp Spectre X360 è disponibile sul mercato in diverse varianti, quella che abbiamo provato noi in queste settimane è una delle verisoni top di gamma , caratterizzata da un processore Intel Core i7-5500U da 2,40 Ghz con GPU Intel HD500 e storage affidato a un disco SSD da 256 GB con abbinato 8 GB di RAM e uno schermo QHD touch screen. Non mancano poi il wi-fi b/g/n e il Bluetooth 4.0.

Sotto invece la tabella riepilogativa di tutte le nuove versioni del notebook disponibili con Windows 10 (noi stiamo provando una versione “vecchia” ancora con Windows 8):

Modello Caratteristiche HP Spectre X360 13-4100nl Windows 10 Home 64

Intel Core i5-6200U

33,8 cm (13,3″)

4 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

SSD M.2 da 128 GB

scheda grafica Intel HD HP Spectre x360 13-4113nl Windows 10 Home 64 Intel Core i5-6200U con scheda grafica Intel HD 520 (da 2,3 GHz a 2,8 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

13,3″

4 GB di SDRAM DDR3L

SSD M.2 da 256 GB HP Spectre x360 13-4110nl Windows 10 Home 64

Intel Core i5-6200U con scheda grafica Intel HD 520 (da 2,3 GHz a 2,8 GHz, 3 MB di cache, 2 core)

33,8 cm (13,3″)

8 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

SSD M.2 da 256 GB HP Spectre x360 13-4102nl Windows 10 Home 64

Intel Core i7-6500U

33,8 cm (13,3″)

8 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

SSD M.2 da 256 GB

scheda grafica Intel HD HP Spectre x360 13-4126nl (Argento Cenere) Windows 10 Home 64

Intel Core i7-6500U con scheda grafica Intel HD 520 (da 2,5 GHz a 3,1 GHz, 4 MB di cache, 2 core)

33,8 cm (13,3″)

8 GB di SDRAM DDR3L (integrati)

SSD M.2 da 512 GB

DESIGN

HP Spectre x360 vanta un design premium e originale grazie allo chassis in alluminio dall’estetica elegante e in grado di dare soddisfazione al tatto.

La grande particolarità di Spectre X360 è rappresentata dalla cerniera che permette al notebook di ruotare di 360 gradi ed essere quindi utilizzato in diverse modalità:

modalità stand: ideale per la visione dei contenuti multimediali

modalità tenda: ideale per giocare in modalità touch

modalità notebook: perfetta per la produttività

modalità tablet: perfetto per essere utilizzato in mobilità

In ogni caso, grazie alle cerniere, è possibile scegliere l’inclinazione preferita in base alla proprie esigenze, diventando di fatto un dispositivo molto versatile e perfetto per ogni tipologia di utenza.

Il suo profilo è estremamente slanciato grazie ad uno spessore di appena 15,9 millimentri (notebook chiuso) ed un peso di soli 1,44 kg. Sono presenti diverse porte: sul lato sinistro troviamo il connettore per la ricaica, una porta USB 3.0, il tasto di accensione / spegnimento e il lettore di schede SD. Sul lato destro invece è presente il jack audio/microfono da 3.5, due porte USB 3.0 due uscite video. Manca invece la LAN. Frontalmente è invece presente il microfono per le videochat e la fotocamera anteriore con risoluzione Full HD.

DISPLAY

HP Spectre X360 è disponibile con due configurazioni per quando riguarda il display: infatti è disponibile una versione con pannello IPS Full HD a 1080p una versione, come quello in nostro possesso, con pannello IPS QHD da 1440p con risoluzione 2560 x 1440 con retroillumazione LED, ma entrambi dotati di tecnologia touch. Ma quello che più mi piace di questo schermo è che non riflette e non rilascia molte ditate, per cui si riesce ad utilizzare tranquillamente anche sotto la luce diretta del sole. I colori sono molto nitidi e dettagliati, perfetto quindi per la visione di film e contenuti multimediali.

Per quanto riguarda il touch la risposta al tocco è ottima, e come già detto fortunatamente le impronte non si notano più di tanto, rendendone piacevole l’utilizzo.

TASTIERA & TOUCHPAD

HP Spectre x360 vanta sia un’ottima tastiera che un ottimo touchpad. La tastera è comoda, i tasti hanno un’ottima corsa e garantiscono una digitazione perfetta senza errori. Inoltre i tasti vantano la retroilluminazione a LED bianco, che riesce ad illuminare ottimamente ideale, permettendoci di scrivere senza problemi anche al buio.

Il touchpad è più grande rispetto a quelli della diretta concorrenza e vanta una buona superficie, ma perfetta per le gesture sia con Windows 8 che Windows 10 (nel caso abbiate fatto l’upgrade). Ma non solo, il touchpad offre una grande precisione, paragonabile a quella dei macbook, che in un certo senso rappresentano il punto principale di paragone per tutto il panorama notebook e ultrabook.

AUTONOMIA

HP ha dichiarato che lo Spectre x360 può raggiungere le 12,5 di autonomia , anche se nella nostra prova non siamo mai riusciti a raggiungere circa le 9,5 ore con Wi-fi sempre acceso, schermo al 60% alternando sessioni di browser (chrome) e sessioni di produttività con office e alcune volte anche software per il video-editing.

Onestamente ritengo che sia un risultato molto soddisfacente, visto che fino a qualche anno fa un’autonomia del genere era impensabile.

SOFTWARE & MULTIMEDIA

La versione da noi provata monta ancora al suo interno Windows 8.1 (aggiornabile a Windows 10), mentre le versioni presenti al momento sul mercato presentano di base il nuovo sistema operativo di casa Microsoft.

All’interno del notebook è presente una suite di HP per installare in maniera semplice di aggiornamenti dei vari componenti, la gestione della garanzia e quelle per la partizione di rispristino.

L’audio è gestite da due casse audio integrate che offrono un audio cristallino dal volume alto, anche se i bassi non sono il massimo della qualità.

Per quanto riguarda le prestazioni grazie al disco SSD riusciamo ad avere una buona velocità di base, con un boot di windows in media con questi dispositivi dall’avvio veloce.

Ho provato ad utilizzare il notebook con software pesanti come quelli di video editing e non ho riscontrato rallentamenti degni di nota.

CONCLUSIONI

In conclusione, HP Spectre x360 è il notebook più riuscito del 2015. La migliore soluzione sul mercato per quanto riguarda i convertibili 2 in 1 e sicuramente è la soluzione che più si avvicina ad un macbook stile windows.

Buone le prestazioni generali e ottima l’autonomia. Completano il quadro altamente positivo il design premium e l’ottima tastiera retroilluminata.