Huawei: le spedizioni degli smartphone nel Q1 2017 aumentano del 21,6%

COMUNICATO STAMPA

Huawei Consumer Business Group inizia il 2017 alla grande:

le spedizioni degli smartphone aumentano di oltre il 50% in 52 paesi

Shenzhen (China), 3 Maggio 2017 – Huawei Consumer Business Group ha annunciato di aver spedito 34,55 milioni di smartphone nel primo trimestre del 2017 registrando un aumento del 21,6% rispetto all’anno precedente. Secondo IDC, la quota di mercato globale degli smartphone Huawei è ulteriormente aumentata al 9,8%, consolidando la sua posizione tra i primi tre fornitori di smartphone al mondo.

Nel Q1 2017, Huawei ha ottenuto una forte crescita in molti Paesi. Le spedizioni di smartphone sono aumentate di oltre il 50% anno su anno in 52 paesi, 32 dei quali hanno registrato una crescita superiore al 100%. In Cina e in Europa, le spedizioni di smartphone Huawei hanno mantenuto una robusta crescita, rispettivamente del 20% e del 15%. Nel frattempo, nel Sud-Est asiatico e nel Pacifico del Sud, le spedizioni di smartphone sono aumentate di oltre il 70%.

Inoltre, si è registrata una crescita significativa nel settore smartphone di fascia alta, sostenuta dalle vendite globali della serie HUAWEI P9 e HUAWEI Mate 9 che hanno ulteriormente dimostrato la crescente influenza di Huawei come marchio di alto livello in tutto il mondo. Nel Q1, la percentuale di smartphone di fascia media e alta (2000 RMB o superiore a $300) è aumentata dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo GfK, per il mercato mondiale di fascia alta di 500 USD e oltre, Huawei deteneva il 9,7% del mercato nel mese di febbraio 2017, raggiungendo il 10% in 9 paesi tra cui Cina, Spagna, Italia, Tailandia, Malesia, Sudafrica, Polonia e altri mercati chiave.

L’ultimo smartphone di punta della serie HUAWEI P10, disponibile ora in oltre 30 mercati dal suo lancio il 26 febbraio 2017, guadagna una grande popolarità tra i consumatori di tutto il mondo grazie alla straordinaria esperienza fotografica che regala ai suoi utenti.

Huawei sta inoltre smuovendo le vendite stagnanti del mercato del tablet. Il business dei tablet Huawei è cresciuto in modo significativo sia con le aziende che con gli utenti, come dimostrano le spedizioni che sono aumentate di oltre il 70% annuo.

“Grazie al crescente riconoscimento globale dei prodotti e del brand Huawei, l’influenza di Huawei Consumer Business Group è ulteriormente aumentata come marchio di fascia alta nel Q1 2017”, ha dichiarato Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group. “Huawei Consumer Business Group sarà impegnato a migliorare il servizio clienti e a rafforzare la sua presenza nei canali di vendita, nel retail, nel branding, nel marketing, nei servizi e in altri settori, per ottimizzare in modo proattivo tutte le attività, potenziando la customer experience. Nel frattempo, Huawei Consumer Business Group continuerà a sviluppare prodotti e innovazioni grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI). Questi forniranno agli utenti esperienze eccezionali e consolideranno la posizione di Huawei come leader nelle tecnologie emergenti, definendo l’azienda come un marchio di tecnologia culturale amato da utenti di tutto il mondo”.