[IDEA REGALO] Reacher Powerbank a forma di Panda

I powerbank sono tra i prodotti più venduti come accessorio tra i possessori di smartphone, ne esistono una miriade di modelli e di capacità. Oggi però, vogliamo soffermarci sui Powerbank prodotti da Reacher, società di Honk Kong, che in questo periodo si sta diversificando dalla massa grazie ad un prodotto originale, perfetto come idea regalo e per chi cerca un powerbank unico nel suo genere.

Questo Powerbank ha la forma di un panda, disponibile nei colori: rosso, nero e azzurro con capacità da 5200 mah.

Il powerbank è imballato in una semplice confezione di cartone al cui interno, oltre al powerbank stesso, troviamo un cavo usb/micro-sd anti-groviglio e il manualetto di istruzioni in inglese e giapponese.

Le dimensioni di questo powerbank sono abbastanza compatte, si parla di 3,54 x 2,55 x 1,18 pollici, tanto da poter essere stare tranquillamente in tasca o nella borsa ed essere sempre pronto all’uso. Inoltre il design a forma di panda è rivestito in materiale gommoso che permette di essere maneggiato con sicurezza anche dagli utenti più giovani.

La batteria integrata da 5200 mah, si ricarica completamente in circa 3 ore e può essere ricaricata per oltre 500 volte. E’ compatibile con tutti i dispositivi Android e iOS e permette di ricaricare 1,8 volte qualsiasi device con batteria da 3000 mah.

Il powerbank è dotato di 4 luci che indicano lo stato di carica della batteria:

1 led: capacità batteria 25%

2 led capacità batteria 50%

3 led: capacità batteria 75%

4 led: capacità batteria 100%

Non mancano due porte: una USB standard e una micro-usb da utilizzare rispettivamente per ricaricare il device e per la ricarica del powerbank.

Il powerbank a forma di Panda di Reacher può essere acquistato su Amazon al prezzo di € 13,99. Ottimo prezzo se consideriamo la forma giovanile e l’ottima idea regalo.