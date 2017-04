In cerca di un’app di giochi? Ecco quelle che fanno per te

Vi siete mai chiesti quante ore al giorno utilizziamo il nostro smartphone? Tante, tantissime. Questo perchè gli smartphone sono sempre più tecnologici e più appetibili per diversi motivi. Ci si può lavorare, navigare su internet, ascoltare musica e… giocare! Gli store, infatti, mettono a disposizione degli utenti una miriade di giochi di tutti i generi e per tutti i gusti. Ma quali sono le migliori app di giochi da scaricare? Andiamo a scoprirli insieme.

I grandi classici i più scaricati

Si parte dai grandi classici, quelli in grado di farci passare ore ed ore incollati allo schermo del nostro smartphone. Il primo che vi proponiamo è Shoot Bubble: se amate far scoppiare migliaia di bolle colorate, questa app fa al caso vostro. Con Shoot Bubble potrete continuare a divertirvi a combinare tre o più bolle dello stesso colore direttamente sul vostro dispositivo Android. L’app offre la modalità puzzle e la modalità arcade. Da provare entrambe! L’altro grande classico che non può non esserci sul nostro smartphone Android è Angry Birds: L’ultima versione è ispirata a Trasformers, ma l’obiettivo è sempre quello di buttare giù le torrette dei perfidi maiali.

Sport & scommesse: la novità Sky Bet

Sono tanti gli appassionati di scommesse. Siete tra questi? Allora non potete non scaricare Sky Bet – Scommesse sportive, player inglese molto conosciuto non solo nel mondo delle scommesse sportive ma anche in quello dei casinò online grazie al sito casino.skybet.it. L’app è gratuita, non richiede particolari caratteristiche tecniche per essere scaricata, occupa pochissimo spazio ed è utilissima per chi ama scommettere sullo sport in generale. Per utilizzare l’app di Sky Bet Italia è necessario registrarsi e creare un conto gioco. Facendolo direttamente dall’app è possibile ottenere un bonus di benvenuto di 10 Euro senza nessun requisito minimo di puntata e un bonus del 50% sul primo deposito. L’app ha una grafica accattivante e una navigazione facilitata grazie a tasti e comandi semplici. Ricordiamo che questa applicazione è disponibile soltanto per gli utenti che hanno raggiunto la maggiore età.

Giochi d’azione

Se amate i giochi d’azione e avete bisogno di app in grado di darvi una forte scarica di adrenalina, vi consigliamo di scaricare Implosion – Never Lose Hope. Con questo titolo dovrete indossare una vera e propria armatura, con tanto di spada e pistola a disposizione necessari per fare a pezzi le orde di nemici che man mano incontrerete. Il titolo è ambientato sul pianeta Terra, dove però sono rimasti pochi sopravvissuti e, quindi, dovete cercare di non far estinguere la razza umana. Se, invece, amate i giochi in grado di offrirvi una grafica da urlo non potete non provare Dead Trigger 2. E’ un must tra gli amanti dei giochi di zombie. Il vostro obbiettivo? Uccidere zombie spaventosi e sanguinanti senza sosta! Uno splatter dalla grafica accattivante che vi spingerà in 10 diverse regioni alla scoperta di 33 ambientazioni uniche dove, insieme ad altri guerrieri, dovrete cercare di salvare il mondo.

Per i più piccoli

Non potevamo non dedicare un piccolo paragrafo ai più piccoli. Se avete dei figli piccoli che amano utilizzare il vostro smartphone vi consigliamo di scaricare il Pianoforte per i bambini. L’importanza della musica nello sviluppo di un bambino è fondamentale, e questa applicazione può essere un ottimo strumento per imparare a seguire il ritmo e a suonare qualche facile canzoncina. I vostri bambini, ne siamo sicuri, saranno felicissimi.