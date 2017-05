Injustice 2 – la presentazione italiana

Un paio di giorni fa, presso il VideoGamesParty abbiamo partecipato alla presentazione italiana di Injustice 2: il nuovo picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios, che ha come caratteristica quella di includere diversi personaggi dell’universo della DC Comics.

A tre anni dall’uscita del primo Injustice, Warner Bros ha deciso di riprovarci con un gioco che ancora una volta riesce a convincere e ad offrire una grande qualità.

Il gioco è stato presentato da Derek Kirtzic, designer della NetherRealm, mostrandoci alcuni combattimenti e la personalizzazione del personaggio: infatti nel gioco sarà possibile modificarne l’aspetto estetico e alcuni item che modificheranno i valori delle statistiche del personaggio.

Ma non solo, ogni personaggio avrà a disposizione un numero di slot da utilizzare per sbloccare alcune abilità in combattimento. Alcune di queste occuperanno più di uno slot, per cui il giocatore dovrà scegliere con attenzione qualità abilità attivare o meno, ovviamente in base al proprio stile di combattimento.

Injustice 2 includerà anche una modalità storia, scritta dagli sceneggiatori della DC Comics e proprio per questo troveremo moltissimi personaggi del mondo DC Comics. Da quello che abbiamo potuto captare la trama si preannuncia avvincente, ma non vogliamo svelarvi di più.

Non resta che attendere il 18 Maggio per vederlo nei migliori negozi per PC, PS4 e Xbox One.