Le stampanti Brother sono le ideali per i freelance

I freelance lo sanno bene: organizzare il proprio ambiente di lavoro è di fondamentale importanza, sia che l’ufficio sia in casa, o in co-working, ma soprattutto bisogna avere i prodotti giusti che siano in grado di supportarci durante tutte le attività quotidiane.

Proprio per questo è importantissimo avere a disposizione una stampante affidabile e ricca di funzioni, che ci supporti anche durante le emergenze, semplificandoci la vita.

Brother, sembra aver capito alla perfezione l’esigenza dei propri utenti, in particolare quella dei freelance, grazie a stampanti con caratteristiche e tecnologie adatte ad ogni spazio lavorativo, grazie al concetto di multifunzionalità smart.

Le tre stampanti che crediamo siano perfette per il freelance sono i modelli:

All in One Brother MFC-J5330DW

multifunzione Brother MFC-L2700DW

Brother MFC-L6900DW

La stampante all-in-one Brother MFC-J5330DW permette di scansionare, fotocopiare e inviare fax. E’ dotata di tecnologia Wi-fi e grazie allo schermo touch permette di stampare da app e da cloud. Può funzionare sia con le cartucce standard, sia con cartucce versione XL che garantiscono una maggiore durata.

La stampante Multifunzione Brother MFC-L2700DW permette di stampare (anche in fronte/retro) e di scansionare sia da pc che da smartphone e tablet. La cosa interessare è che il freelance potrà stampare anche a distanza e ritrovar le stampe una volta tornato in ufficio.

La stampante Brother MFC-L6900DW rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato perché permette di stampare ad alta velocità da cloud e permette di abilitare la stampa fronte/retro in automatico. Ma non solo, oltre a stampare, può scansionare e inviare fax. La connessione invece avviene tramite wi-fi e grazie alla tecnologia NFC è possibile collegare i vari dispositivi mobili in tutta sicurezza.

Se avete ancora dei dubbi, l’infografica sotto vi potrà chiarire le idee su come scegliere la propria stampante e come questa aiuta a condividere il proprio spazio lavorativo e la vita privata: