Le ultime novità sui giochi online

Qualcuno si avvicina ai giochi per passare il tempo mentre altri cercano un vero e proprio hobby in cui impegnarsi, fatto sta che internet fornisce una risposta a diverse tipologie di richieste e tra i fili della tela mediatica ci sarà sicuramente qualcosa di adatto anche alle tue aspettative. I giochi che si trovano online si dividono prima di tutto in due grandi categorie, i “single player” e i “multiplayer” raggiungibili oramai quasi tutti sia da pc che da smartphone.

I giochi si dividono poi in tantissime categorie, come ad esempio i MMORPG, i giochi di sport e simulazione, quelli di abilità, gli sparatutto o ancora quelli di differente tipo dove non c’è una grafica di animazione ma solo lo scritto dei giocatori come nel caso dei GDR play by chat o play by forum.

Quali sono i titoli più giocati del momento e dove si sono riversati i giocatori nel mese di aprile? Secondo i sondaggi il titolo più quotato del mese per quanto riguarda i giochi da pc è stato sicuramente “Planescape”, un gioco di ruolo che prende spunto dall’omonimo multi-universo di ambientazione fantasy creato già nel 1999 per Dungeons&Dragons. Ad oggi lo si può trovare su Steam, la piattaforma più amata da tutti gli appassionati di giochi. Il nome del protagonista, ironicamente, è The Nameless One, una creatura dalle tante vite passate di cui non ricorda nulla e che viaggerà per cercare indizi che lo aiutino a trovare informazioni sulla propria identità.

Per non allontanarci troppo dall’universo di D&D ecco un altro colosso che merita sicuramente l’attenzione degli amanti dei MMORPG, stiamo parlando di “Neverwinter”, che alla classica formula da gdr aggiunge tra i requisiti fondamentali per la riuscita degli scontri una reale abilità con mouse e tastiera. A questa creatura gli sviluppatori hanno aggiunto moltissime espansioni, alcune delle quali ancora non sul mercato, mossa commerciale che sta facendo ottenere sempre più giocatori a questo titolo.

Facendo un salto di categoria eccoci atterrati nel nuovo continente, una nuova scoperta dell’America ogni volta che si vuole con Europa Universalis IV. In verità il gioco in sé non è per nulla nuovo, ma essendosi affermato negli anni come un evergreen che non accenna a diminuire la sua popolarità, Paradox continua a sviluppare espansioni che possano rinnovare l’interesse degli appassionati, è infatti da poco uscita l’espansione Mandate of Heaven che trova la sua ambientazione nella Cina imperiale e nel Giappone feudale. Una delle maggiori novità è sicuramente quella di poter utilizzare l’impero Celeste come in passato è stato possibile fare con il Sacro Romano Impero sfruttando la meritocrazia, o quella di vivere l’era d’oro durante il susseguirsi di ben quattro epoche storiche diverse durante i quali potrete guadagnare prosperità e potere.

Dall’oriente facciamo un balzo fino al seducente e brillante mondo di Las Vegas, che in molti oggi ritrovano a casa loro o sul proprio smartphone grazie a giochi sempre più avvincenti dove l’abilità tende la mano alla fortuna. La NetEntertainment ha infatti recentemente sviluppato oltre 30 nuovi giochi online da casinò per William Hill, tra cui sarà possibile trovare slot machine, roulette, blackjack e tanti altri giochi per gli appassionati del genere.

Se quel mix di abilità e fortuna ti solletica, un titolo da non perdere assolutamente è quello dell’attesissimo gioco western Red Dead Redemption 2, sequel dell’omonimo videogioco uscito oramai 7 anni fa. Su questa attesissima uscita annunciata per l’autunno 2017, ci sono moltissimi dubbi. Da sei mesi infatti non ci sono nuove notizie ed i fan più appassionati iniziano a credere ai mormorii che lasciano intendere uno slittamento della data d’uscita al 2018, quindi per ora non resta che rimanere in trepidante attesa e sperare per il meglio!