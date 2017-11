È stata annunciata per il 17 Novembre l’uscita sul mercato italiano del nuovo gioco Lego Marvel Super Heroes 2, che altro non è se non il sequel di Lego Marvel Super Heroes. La versione Nintendo Switch, invece, sarà disponibile solo a partire dal 1 Dicembre.

Pubblicato da Warner Bros Interactive Entertainment e sviluppato da TT Games con la speciale collaborazione di The Lego Group e Marvel Entertainment, il gioco Lego Marvel Super Heroes 2 offre al giocatore tutta la bellezza del mondo Marvel.

Supereroi e criminali appartenenti ad epoche e realtà completamente differenti tra loro si ritrovano a vivere qui la stessa avventura e a combattere la stessa battaglia.

Un’esperienza unica e irripetibile, ore e ore di puro divertimento alle prese con personaggi che hanno segnato intere generazioni e che qui ritroviamo in una veste del tutto nuova, con uno spirito humor caratteristico del mondo Lego.

La storia parte dal punto esatto in cui si era interrotta nel capitolo precedente e coinvolge un numero variegato di personaggi, tra i quali meritano certamente di essere nominati Captain America Cowboy, Goblin Verde, Dottor Strange, Black Panther, Thor, Luke Cage, Ms. Marvel, Star- Lord, Spider-man, She- Hulk, Ant- Man e tanti altri ancora. Kang The Conqueror, ovvero un supercriminale famoso come viaggiatore nel tempo, si è impadronito di diversi luoghi storici Marvel per formare l’immenso hub a mondo aperto di Chronopolis.

Ed è proprio per ostacolare questi diabolici e perversi piani di Kang che tutto il mondo Marvel si riunisce in una battaglia cosmica che promette di rimanere impressa nella storia.

I giocatori, quindi, possono compiere un vero e proprio giro intorno al mondo rimanendo seduti comodamente sul divano del proprio salotto dal momento che è possibile variare continuamente ambientazione fino ad un massimo di 18 luoghi e passare cosi dalle imponenti piramidi dell’Antico Egitto alla foresta di Wakanda, passando per il Colosseo, la meravigliosa città di Manhattan, New York, l’Inghilterra medievale, il Far West e tanti altri luoghi riprodotti in maniera straordinaria da un punto di vista prettamente grafico.

Un vero e proprio tour a spasso sulla Terra che Lego Marvel Super Heroes 2 consente di fare o in piena solitudine o in compagnia di altre 4 persone, siano esse amici o parenti.

Il nuovo gioco, infatti, prevede la modalità multiplayer fino a 4 partecipanti, divenendo così un vero e proprio gioco per famiglie dallo spirito cooperativo o competitivo.

Il gameplay invece è rimasto più o meno sempre lo stesso. L’obiettivo è quello di sparare e colpire qualsiasi cosa che sia in grado di assicurarci preziose monete per incrementare l’indicatore posto in alto e che segna la possibilità di ottenere bonus bloccabili.

Le telecamere fisse spesso rendono difficoltosa l’individuazione degli elementi e la questione sembra complicarsi, e non di poco, quando si sceglie un personaggio volante. In tal caso, infatti, l’inquadratura si allontana divenendo quasi sgranata e impedendo una scelta rapida e sicura degli elementi da prendere.

Al contrario i personaggi sono stati creati con cura grafica e non solo, dato che ognuno di loro possiede tecniche e mosse particolari e ormai note al pubblico di fedelissimi. Per esempio, Spider- man può utilizzare le sue ragnatele per trovare elementi nascosti con semplicità e allo stesso tempo per scattare foto; mentre i raggi di Iron Man consentono di non solo di difendersi e attaccare, ma anche di accendere interruttori.

Per chi volesse poi esplorare altri mondi e vivere altre avventure che si discostano dalla trama principale, allora consigliamo Season Pass di Lego Marvel Super Heroes 2: qui troverete ben 6 Pacchetti Livello e 4 Pacchetti Personaggi. Season Pass sarà disponibile separatamente per chi lo volesse o verrà incluso in Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition.

Ma cerchiamo di capirne un po’ di più. I Pacchetti Personaggi consentiranno al giocatore di accedere ad una sorta di archivio virtuale composto da ben 60 personaggi, a cui si associano i 200 supereroi e criminali Marvel già presenti nella storia principale.

I Pacchetti Livello, invece, prendono forma e ispirazione da diversi mondi Marvel come i Guardiani della Galassia (Vol. 2), Black Panther, Avengers: Infinity War e Ant- Man e The Wasp.

Da un punto di vista grafico, certamente eccellente e meritevole per i luoghi riprodotti con cura e fedeltà, tutto in Lego Marvel Super Heroes 2 sembra rimandare al mondo dei fumetti, dal menù principale fino alle schermate di riepilogo. Insomma un gioco tutto da vivere, che vi emozionerà.