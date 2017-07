LG SIGNATURE OLED TV W7 in Italia a 6999 euro

LG ha mostrato alla stampa il nuovo TV LG SIGNATURE OLED W7, ed ha annunciato la disponibilità sul mercato nei polliciaggi da 65” a € 6999 e 77” a € 19999.

LG W7 è un concentrato di stile e raffinatezza, con un design Picture on Wall dal profilo sottilissimo (solo 2,57 mm nel modello da 65 pollici), tanto da dare l’impressione che il TV sia sospeso a mezz’aria. Questo è possibile perché il pannello OLED di LG è dotato di supporti magnetici che possono essere montati direttamente sulla parete, creando uno spessore totale di soli 4 mm.

La tecnologia OLED di LG è incredibile: grazie alla tecnologia con pixel autoilluminanti , il nero è perfetto senza perdita di luce e il contrasto è praticamente infinito, con una vasta gamma di colori che rende questo TV incredibilmente nitido e dettagliato.

Ma non solo, il TV è dotato di audio Dolby Atmos e di una soundbar in grado di diffondere il suono a 360 gradi in ogni direzione. L’isolamento delle posizioni di ogni suono rende l’audio straordinariamente ricco e a più livelli, proprio come nel mondo reale, avvolgendo lo spettatore completamente dentro l’azione.

Tra le altre tecnologie, infine troviamo Active HDR con Dolby Vision che permette di avere una migliore esperienza visiva a livello di luminosità, contrasto, brillantezza delle luci e profondità delle ombre.

Per gli utenti che acquisteranno questo prodotto, LG mette a disposizione l’esclusivo PREMIUM SERVICE, ossia il servizio di installazione gratuita che prevede: il posizionamento a muro, la relativa connessione con cavo e la sintonizzazione (il numero verde dedicato: 800.97.88.66).