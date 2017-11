Mantis Burn Racing su Nintendo Switch dal 23 Novembre

Lo sviluppatore e publisher indipendente britannico VooFoo Studios è orgoglioso di annunciare che il suo apprezzato gioco di corse con visuale dall’alto Mantis Burn Racing sarà disponibile su Nintendo Switch, in formato digitale tramite il Nintendo eShop, a partire da giovedì 23 novembre in Nord America e in Europa con funzionalità completamente nuove in esclusiva per Nintendo Switch.

Mantis Burn Racing è un gioco di corse moderno con visuale dall’alto e una profondità incredibile, che unisce un gameplay basato sulla fisica e uno stile di guida arcade a gare veloci, coinvolgenti e altamente competitive. Preparati a sterzare, derapare e correre a perdifiato lungo stupendi tracciati e ambientazioni dalle sfide uniche, con una gloriosa grafica fotorealistica capace di immergere pienamente i giocatori nell’azione.

“La risposta alla versione Switch è stata incredibilmente positiva,” ha affermato Sean Walsh, manager del marketing e delle pubbliche relazioni presso VooFoo Studios. “Siamo stati enormemente incoraggiati dai feeback ricevuti e dalle aspettative che si sono create intorno al gioco, non vediamo l’ora di poter offrire un gioco di corse credibile con visuale dall’alto ad una nuova generazione di giocatori su Nintendo Switch.”

Mantis Burn Racing avrà il prezzo consigliato di: 14.99£ / 19.99$ / 15.99€.